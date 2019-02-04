Когда поступит в продажу обновленный LADA Largus

На эту тему высказался вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек: «Не стоит ждать фейслифта LADA Largus в ближайшем будущем, на этот год таких планов у нас нет».

Кроме того, он подчеркнул, что в связи с высоким уровнем спроса на текущую генерацию этой модели, нет никакой необходимости форсировать выход следующего поколения, как это было с той же LADA Granta.

— Это особый сегмент автомобилей, и отношение его аудитории к дизайну автомобиля отличается от массового сегмента. При этом мы планомерно ведем эту работу и будем информировать о ней, когда придет время, — заявил Ян Птачек.

По предварительным данным, обновленный Largus будет отличаться от предшественника новым дизайном передней части кузова в Х-стиле. Скорее всего, универсал получит и полностью перелицованный интерьер.

Об решении включить в силовую линейку обновленного «Ларгуса» 1,8-литровый мотор с «автоматом» АВТОВАЗ пока не сообщает.