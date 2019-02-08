Американцы хоронят электромобили

Авторитетная заокеанская организация — Американская автомобильная ассоциация (American Automobile Association, AAA) — провела исследование, подтвердившее, что современные электромобили малопригодны к эксплуатации не только в мороз, даже слабый, но при жаркой погоде.

В экспериментах приняли участие Tesla Model S, Chevrolet Bolt EV, Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf и BMW i3s. Выяснилось, что уж при температуре в −7°C пробег электромобиля на одной зарядке сокращается более чем на 40%. Это вызвано как падением емкости аккумулятора из-за холода, так и необходимостью тратить его энергию на обогрев салона машины.

Высокие температуры также существенно снижают запас хода электромобилей. Эксперты ААА пришли к выводу, что на 30-градусной жаре пробег на одной «заправке» падает, в среднем, на 17% из-за включенного кондиционера. Таким образом официальное подтверждение получили многочисленные жалобы американских владельцев электрокаров на их транспортные средства.