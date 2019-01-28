Зима патриарха: тест-драйв нового Volkswagen Golf

Давным-давно уже стало дурным тоном в материале об очередном поколении VW Golf цитировать «википедию», вновь излагать ни в чем не повинному читателю историю модели. Все ее уже давным давно выучили. Но удержаться, черт побери, сложно: это же уже седьмое поколение «гольфа»!

Эта модель, занимавшая на заре своей карьеры нишу современных Logan и прочих Rio/Solaris, сейчас, фактически, превратилась в своего рода «вещь в себе» — по крайней мере, на российском авторынке. По комплексу своих ТТХ, общему качеству и цене ее ну никак не отнесешь к числу массовых компактных легковушек.

Но и в премиум-сегмент Golf не вписывается. Вот и стоит он у нас особняком. Как памятник самому себе — всеми признанному отцу-основателю гольф-класса. Все хорошо, красиво и добротно, но — дороговато для машины не премиальной марки. Подобная «двойственность» позиционирования на нашем рынке, видимо, и стала причиной того, что VW несколько лет назад прекратил продажи Golf в России.