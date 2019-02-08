АВТОВАЗ выпустил спецверсию LADA Granta для начинающих водителей

Фото: АВТОВАЗ
Волжский автозавод объявил об открытии стола заказов на новую модификацию всенародной LADA Granta, способной «подарить радость первого вождения тысячам начинающих автомобилистов». Именно так охарактеризовал свою новинку АВТОВАЗ.
Ефим Розкин

Речь, как не трудно догадаться, идет о LADA Granta, предназначенной для обучения курсантов автошкол. Учебная «Гранта» оборудована соответсвующими наклейками, дополнительными педалями и зеркалом для инструктора.

Автомобиль предлагается в четырех различных вариантах исполнения, в том числе и с тонированными стеклами — то, что надо для будущих водителей.

Мотор — на выбор — 87, 98 или 106 «лошадей» мощностью, коробка передач — «механика» или «двухпедалька».

Чтобы «радость первого вождения» была краше, в машине найдутся аудиосистема с USB-слотом и Bluetooth-модуль.

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8 февраля 2019
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