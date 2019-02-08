АВТОВАЗ выпустил спецверсию LADA Granta для начинающих водителей

Речь, как не трудно догадаться, идет о LADA Granta, предназначенной для обучения курсантов автошкол. Учебная «Гранта» оборудована соответсвующими наклейками, дополнительными педалями и зеркалом для инструктора.

Автомобиль предлагается в четырех различных вариантах исполнения, в том числе и с тонированными стеклами — то, что надо для будущих водителей.

Мотор — на выбор — 87, 98 или 106 «лошадей» мощностью, коробка передач — «механика» или «двухпедалька».

Чтобы «радость первого вождения» была краше, в машине найдутся аудиосистема с USB-слотом и Bluetooth-модуль.