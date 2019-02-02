Ура, выходные: автопутешествие в зимнюю сказку

Во-первых, несостоявшаяся столица России зимой не менее, если не более прекрасна, чем летом. Во-вторых, местных достопримечательностей с их разножанровыми активностями здесь столько, что одного уикенда покажется ничтожно мало. И, наконец, расположен этот осовремененный уголок древней Руси всего в какой-то сотне километров от Белокаменной. Сам Бог велел нырнуть в авто, и немедленно отправиться в путь.
Добраться сюда несложно — трасса М8 «Холмогоры» к вашим услугам, со всеми сужениями, стройками и пробками. Впрочем, на отрезке в районе Тарасовки затор отнимет у вас не больше 1 часа жизни. Всю остальную дорогу, причем весьма приличного качества можно преодолеть играючи быстро. Правда, для заигравшихся найдутся мобильные камеры-треноги. Их на Ярославском шоссе предостаточно. Поэтому лучше быть внимательными, и не менять ужин в ресторане на оплату штрафа.
В путь мы отправились на провокационном кроссовере Jaguar E-Pace, созданном по мотивам агрессивного спорткупе F-Type. Автомобиль, вооруженный 300-сильным движком, не только бодро «поливает», но еще и дарит пятерым обитателям салона чувства комфорта и уверенности.
Дерзкий облик с деликатно подобранными нотками элегантности заставляет прохожих и водителей других авто хрустеть шейными позвонками. А когда «хищник» появляется на парковке — все вокруг замирают. Гордость — вот, что помимо бензина в крови у обладателя Jaguar. Ну разве это не здорово?
Сложностей с выбором постоялого двора в Переславле не возникнет даже у тех, кто не очень-то верит услугам он-лайн агрегаторов. Хотя на праздники все же лучше бронировать номерок заранее. Пристанищ в городе и его окрестностях — на любой вкус и кошелек.
Есть и коттеджи с русской банькой на дровах, и небольшие уютные отельчики, и гостиницы с целым рядом полезных и развлекательных опций. Наш выбор пал на самую большую из них — гостиничный комплекс «Переславль» с придворными ресторанами, барами и даже клубом, экскурсионным бюро, огромными детскими комнатой и площадкой, расположен в самом сердце города, в трех минутах ходьбы от Кремля.
Тут собственная парковка, приятная атмосфера и прекрасный сервис. Стандартный двухместный номер выйдет не дороже 2500 рублей, а самый «сочный» представительский люкс с гостиной и спальней, двумя балконами и прочими прелестями жизни обойдется в 4500 рублей. В общем, «хорошие сапоги — надо брать»!
Прямо на въезде в Переславль встречает гостей небезызвестный Русский парк. Этот культурно-развлекательный центр представляет собой калейдоскоп сказочных сюжетов и целую россыпь забав с научно-историческим прошлым.
К примеру, малыши на несколько часов с удовольствием «пропадут» здесь за игрой на «поляне сказок» и в снежном лабиринте, подростки найдут себя в тире или за метанием ножей, ну а взрослым наверняка понравятся местные музеи. Они тут повсюду: интерактивная экспозиция «Что изобрели русские первыми в мире», аллея резных наличников, дегустация чая и казачьей кухни.
А еще по особой рецептуре в «Русском парке» готовят борщ, который варят аж из семи видов мяса — пальчики откусишь! Вообще в плане еды Переславль изобилует кабаками и ресторанчиками. Настоятельно рекомендуем отведать местную домашнюю кухню и выпечку. Некоторые блюда можно попробовать только здесь и больше нигде на планете. Не зря все же император Александр I так уважал переславских поваров.
А сколько в городе святынь — даже в непогоду небо над Переславль-Залесским чистое, как слеза! Самый древний храм Северо-восточной Руси — Спасо-Преображенский собор — построен в самом центре несостоявшейся столицы России по велению Юрия Долгорукого, прямо у стен Кремля.
В княжьих теремах родился великий полководец Александр Невский. Князю, крестившемуся тут, возведен памятник, а позади — самые длинные в мире земляные валы. Вот, где может вдоволь порезвиться детвора, катаясь с горок на «ватрушках», ледянках и снегокатах. А рядом ярмарка народного творчества, где домашнюю утварь и сувениры найдут для себя и взрослые, и дети.
Вояж по святым местам будет разнообразнее, если посетить собор Владимирской иконы Божьей матери, церковь Покрова Пресвятой Богородицы и церковь Петра Метрополита, воссозданную не без помощи Ивана Грозного и ставшую едва ли последним памятником архитектуры, завершившим классический период развития древнерусского зодчества.
Всего в Переславле и окрестностях насчитывается около двадцати храмов и монастырей. Практически с каждой из святынь связаны легенды и история Древней Руси. Групповые или индивидуальные экскурсии — в помощь. Забавы ради и удовольствия для нельзя не заглянуть с детишками в музеи утюгов и чайников — местные гиды рассказывают и показывают так, что обхохочешься. А молодежь наверняка оценит выставки грампластинок, радио и паровозов.
Зимний Переславль особенно прекрасен, если на прогулку вы вышли после глотка ароматного глинтвейна, который тамошние умельцы варят с добавлением каких-то таинственных трав. Именно они придают напитку незабываемый вкус.
Местный дендрологический сад, вобравший в себя немногим меньше 700 разновидностей красивейших растений, идеально подходит для романтических свиданий. А парк 60-летия Победы встретит детей и их родителей экспозицией самолетов, танков и пушек. Много снега и тишина — лучшее, что может быть после слкякотно-унылой Москвы с ее заторами, выхлопными газами и толпами людей, куда-то вечно бегущих впереди себя.
Любителей истории и культуры наверняка не оставят равнодушными музей ремесел, центр сохранения и развития народных традиций «Дом Берендея» и знаменитая усадьба Ботик Петра. Правда, из флотилии, некогда представляющей сотни кораблей, осталась лишь одна шлюпка «Фортуна», но зато та сама, на которой Петр I лично ходил по Плещееву озеру.
Кстати, зимняя рыбалка тут — чудо из чудес. Даже в глухозимье клев такой, что только успевай вытаскивать. Еще бы, ведь в озере несколько десятков разновидностей рыб: карп, пескарь, сазан, налим, щука. А если повезет, то поймать можно даже ряпушку, считавшуюся обязательным украшением царского стола. Закат на Плещеевом озере — обворожителен. Побывать здесь и не увидеть его — непростительно.
Среди прочих диковинок Переславля — исполняющий желания Синь-камень, целебный Варварин ключ, музей хитрости и смекалки, а также улиточная ферма и семейная сыроварня Марии Коваль.
Впрочем, и это еще не все. Но лучше самим один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, что посмотреть на город можно даже в буквальном смыле с высоты птичьего полета. Да-да, к услугам гостей Переславль-Залесского — романтический полет на воздушном шаре или экстремальный — на небольшом самолете. Главное — улиток пробовать после, а не до!