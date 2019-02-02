Ура, выходные: автопутешествие в зимнюю сказку

Сложностей с выбором постоялого двора в Переславле не возникнет даже у тех, кто не очень-то верит услугам он-лайн агрегаторов. Хотя на праздники все же лучше бронировать номерок заранее. Пристанищ в городе и его окрестностях — на любой вкус и кошелек.

Есть и коттеджи с русской банькой на дровах, и небольшие уютные отельчики, и гостиницы с целым рядом полезных и развлекательных опций. Наш выбор пал на самую большую из них — гостиничный комплекс «Переславль» с придворными ресторанами, барами и даже клубом, экскурсионным бюро, огромными детскими комнатой и площадкой, расположен в самом сердце города, в трех минутах ходьбы от Кремля.

Тут собственная парковка, приятная атмосфера и прекрасный сервис. Стандартный двухместный номер выйдет не дороже 2500 рублей, а самый «сочный» представительский люкс с гостиной и спальней, двумя балконами и прочими прелестями жизни обойдется в 4500 рублей. В общем, «хорошие сапоги — надо брать»!