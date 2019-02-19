Geely везет в Россию три новых модели

Фото: Geely
Прошлый год в России компания Geely завершила довольно удачно: реализовала в общей сложности 3352 машины, подняв объемы продаж на 50%. На текущий год бренд тоже возлагает большие надежды, ведь китайцы приготовили для нас сразу несколько новинок.
Светлана Ермолаева

Новые модели были представлены прошлым летом на Московском автосалоне. Как подтвердил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель компании Geely Александр Будрин, сначала до нас доберется хэтчбек GS. В Китае авто оснащают 1,4-литровым турбомотором мощностью 133 л. с. Новинка появится в наших шоу-румах во втором квартале.

В третьем квартале продуктовую линейку пополнит компактный кроссовер Geely SX11. Автомобиль построен на архитектуре BMA. «Паркетник» может похвастать 177-сильным «атмосферником» объемом 1,5 л и семискоростным «роботом» с двойным сцеплением, но пока тнеизвестно, с какими агрегатами модель приедет в Россию.

А на сладкое, точнее в самом конце 2019 года, мы увидим у официальных дилеров гибридный Geely GE — седан с крайне экономичным расходом бензина — всего 1,6 л на сотню!

Стоит напомнить, что не так давно ребята из Поднебесной объявили рублевые ценники и начали принимать заказы на обновленный Geely Emgrand X7, чья покупка обойдется нашим соотечественникам в 989 900 рублей.

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19 февраля 2019
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