Geely везет в Россию три новых модели

Новые модели были представлены прошлым летом на Московском автосалоне. Как подтвердил порталу «АвтоВзгляд» официальный представитель компании Geely Александр Будрин, сначала до нас доберется хэтчбек GS. В Китае авто оснащают 1,4-литровым турбомотором мощностью 133 л. с. Новинка появится в наших шоу-румах во втором квартале.

В третьем квартале продуктовую линейку пополнит компактный кроссовер Geely SX11. Автомобиль построен на архитектуре BMA. «Паркетник» может похвастать 177-сильным «атмосферником» объемом 1,5 л и семискоростным «роботом» с двойным сцеплением, но пока тнеизвестно, с какими агрегатами модель приедет в Россию.

А на сладкое, точнее в самом конце 2019 года, мы увидим у официальных дилеров гибридный Geely GE — седан с крайне экономичным расходом бензина — всего 1,6 л на сотню!

Стоит напомнить, что не так давно ребята из Поднебесной объявили рублевые ценники и начали принимать заказы на обновленный Geely Emgrand X7, чья покупка обойдется нашим соотечественникам в 989 900 рублей.