Что делать, если на автомойке украли вещи из машины

Если бы ее руководство возлагало на себя обязательства по сохранности флешок, зарядных устройств, сотовых телефонов, сумок, чемоданов и прочих вещей, оставленных в машине, то логично было бы принимать каждую вещь под опись. А мы, как известно, обращаемся в автомойки с целью помыть или отполировать кузов, либо почистить салон.

Вывод один — лучше прислушаться к предупреждениям администрации и во избежание проблем отдавать автомобиль в распоряжение мойщиков без ценных вещей в салоне, а также с пустыми бардачком и багажником.

Если же все-таки вы обнаружили пропажу дорогостоящего предмета, и руководство автомойки не решило проблему или вовсе проигнорировало ваше обращение, следует немедленно написать заявление в ближайшее отделение полиции. Вам потребуется предоставить чек за оказанные услуги, а также предъявить показания хотя бы одного свидетеля, коим может быть жена, друг, сват или брат. Дальнейший исход дела будет зависеть от работы стражей порядка и позиции администрации автомойки, где случилась кража.