Что делать, если на автомойке украли вещи из машины

Многие водители периодически сталкиваются с пропажей вещей из салона автомобиля на автомойке. При этом почти во всех подобных заведениях можно видеть объявление, что администрация ответственности не несет. Насколько это законно, и что делать, если вы стали жертвой подобного воровства, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Действительно, оставляя открытый автомобиль в распоряжение бригады незнакомых автомойщиков, водитель лишается возможности обеспечить безопасность своего имущества. Ведь даже при наличии видеокамер он не сможет контролировать действия сотрудников, когда они работают внутри салона машины. К тому же в целях безопасности автовладельцам все чаще запрещают находится рядом с автомобилем в процессе мойки.
С другой стороны, «Закон о защите прав потребителей» предусматривает имущественную ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков услуги, который подлежит возмещению в полном объеме (статья 14). Но в нашем случае речь идет об услуге, которая распространяется конкретно на автомобиль, а не на какое-то другое имущество. То есть по закону автомойка в процессе предоставления услуг несет ответственность за целостность и сохранность только машины.
Если бы ее руководство возлагало на себя обязательства по сохранности флешок, зарядных устройств, сотовых телефонов, сумок, чемоданов и прочих вещей, оставленных в машине, то логично было бы принимать каждую вещь под опись. А мы, как известно, обращаемся в автомойки с целью помыть или отполировать кузов, либо почистить салон.
Вывод один — лучше прислушаться к предупреждениям администрации и во избежание проблем отдавать автомобиль в распоряжение мойщиков без ценных вещей в салоне, а также с пустыми бардачком и багажником.
Если же все-таки вы обнаружили пропажу дорогостоящего предмета, и руководство автомойки не решило проблему или вовсе проигнорировало ваше обращение, следует немедленно написать заявление в ближайшее отделение полиции. Вам потребуется предоставить чек за оказанные услуги, а также предъявить показания хотя бы одного свидетеля, коим может быть жена, друг, сват или брат. Дальнейший исход дела будет зависеть от работы стражей порядка и позиции администрации автомойки, где случилась кража.