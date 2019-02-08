В России стремительно выросли продажи автомобилей Geely

Количество проданных компанией Geely за прошедший месяц авто выглядит не так солидно, как сам скачок: «официалы» реализовали 395 машин против 119-ти за январь минувшего года. В общем рейтинге китайская марка заняла 23 место, расположившись между Land Rover (22 строчка, 405 единиц, −6%) и Chery (24 позиция, 371 авто, +4%).

Скорее всего, одной из причин растущего успеха стала ценовая политика бренда, заморозившего прошлогодние цены на свою продукцию, да еще на фоне выросшего на 2% НДС. Когда все автостроители повально кинулись менять прейскуранты, Geely отказалась от этой гонки.

Напомним, на сегодняшний день марка предлагает российским потребителям четыре модели: седаны Emgrand GT и Emgrand 7, а также пару кроссоверов — Geely Atlas и Emgrand X7. Кстати, последний совсем недавно обновился. Авто обзавелось улучшенной шумоизоляцией, пересмотренной радиаторной решеткой, измененной оптикой и сенсорным экраном мультимедийной системы диагональю девять дюймов. Ценник на рестайлинговую модель стартует от 989 900 рублей.