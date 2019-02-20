Lexus IS оснастят мотором от BMW

Речь идет о трехлитровой турбированной «шестерке» мощностью 340 л. с. с максимальным крутящим моментом в 500 Нм, выступающей в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Движок помогает «зажигалке» разогнаться до первой сотни за 4,3 с.

Известно, что в силовой гамме Lexus IS новой генерации также появятся два мотора с наддувом объемом два и 2,4 л. Кроме них, авто получил гибридную силовую установку с 2,5-литровым ДВС. Предположительно, премиальную «четырехдверку» в «горячей» версии F укомплектуют агрегатом на 3,5 л с двумя турбинами.

Напомним, что на данный момент в России представлен IS в текущей генерации с бензиновым турбомотором объемом 2 л, развивающим до 245 «лошадок». Ценник на седан стартует от 2 299 000 рублей.