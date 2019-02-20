Lexus IS оснастят мотором от BMW

Фото: Toyota
В Сети появилась информация, что Lexus IS со сменой поколения получит тот же мотор, что и новая Toyota Supra, дебютировавшая на автосалоне в Детройте в начале года. Кстати, возрожденный спорткар оснащается «бээмвэшным» движком, что стоит на вооружении родстера Z4.
Светлана Ермолаева

Речь идет о трехлитровой турбированной «шестерке» мощностью 340 л. с. с максимальным крутящим моментом в 500 Нм, выступающей в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Движок помогает «зажигалке» разогнаться до первой сотни за 4,3 с.

Известно, что в силовой гамме Lexus IS новой генерации также появятся два мотора с наддувом объемом два и 2,4 л. Кроме них, авто получил гибридную силовую установку с 2,5-литровым ДВС. Предположительно, премиальную «четырехдверку» в «горячей» версии F укомплектуют агрегатом на 3,5 л с двумя турбинами.

Напомним, что на данный момент в России представлен IS в текущей генерации с бензиновым турбомотором объемом 2 л, развивающим до 245 «лошадок». Ценник на седан стартует от 2 299 000 рублей.

бензин, двигатель, новинки рынка, авторынок, производители, производство, ДВС, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент
21 февраля 2019
233