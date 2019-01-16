Lexus привез в Россию самый дешевый кроссовер

Занявший ступеньку ниже Lexus NX кроссовер предлагается с парой силовых установок — атмосферным двигателем объемом 2 литра и мощностью 150 сил, а также «гибридом», развивающим 178 л. с. Бензиновый агрегат был специально «придушен» для России, а в сочетании с 80-сильным электромотором он выдает еще меньше — 146 «лошадок». Коробка передач — вариатор, передающий тягу на обе оси.

По умолчанию новый Lexus UX оснащен восемью подушками безопасности, круиз-контролем, двухзонным климатом, мультимедиа с многоцветным дисплеем диагональю 7 дюймов, светодиодной оптикой и прочими премиальными «плюшками». Ну а за исчерпывающий набор модных и местами полезных опций придется выложить не менее 3 736 000 рублей. Именно в такую сумму оценивается кроссовер в топовом варианте исполнения.

Напомним, что миниатюрный «паркетник» дебютировал на прошлогоднем Женевском автосалоне, пригрозив своим появлением немецким соперникам Audi Q3, BMW X1 и Mercedes-Benz GLA.