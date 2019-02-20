Сколько новых Skoda Rapid выпустили в России

Юбилейным Skoda Rapid стал экземпляр в версии Monte Carlo с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л. с., агрегатированным с семиступенчатым «роботом» DSG. Автомобиль получил двойную окраску кузова: ярко-красный Tornado в сочетании с черной крышей. Ценник на такой автомобиль стартует от 1 126 000 рублей.

Стоит сказать, что Rapid — самый популярный автомобиль бренда в России. В январе компактный лифтбэк разошелся тиражом в 2510 экземпляров, подняв продажи на 9,2% относительно показателей годичной давности. Причем модель вошла в десятку самых востребованных автомобилей, заняв восьмое место между KIA Sportage (7-я строчка, 2761 машина) и LADA Largus (9-е место, 2375 единиц).

Напомним, что в феврале на заводе в Калуге был поставлен еще один рекорд: предприятие выпустило 400 000 бензиновых моторов MPI объемом 1,6 л и отдачей в 90 и 110 «лошадей». Кстати, этим двигателем в России оснащают и Rapid, а, кроме него, еще и Volkswagen Polo и Skoda Octavia.