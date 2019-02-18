В каких странах автомобили Skoda пока не потеряли популярности

Фото: Skoda
Январь оказался не самым удачным месяцем для компании Skoda. За этот месяц дилерам бренда в общей сложности удалось продать 102 600 автомобилей, что на 1,1% меньше прошлогодних показателей. Но есть отдельные страны, где рост популярности чешских машин выражается в двузначных числах. Где продукция Skoda разлетается, словно горячие пирожки?
Светлана Ермолаева

В Западной Европе Skoda отдала в руки покупателей 41 000 авто, показав положительную динамику в 6,2%. В частности, самым крупным рынком в регионе стала Германия (13 800 авто, +8,1%), а наибольший рост марка продемонстрировала в Нидерландах (2500 экземпляров, +61%).

В странах Центральной Европы бренд реализовал около 16 500 машин (-11,6%): больше всего — в родной Чехии (6900 единиц, −19,7%), а лучшую динамику продемонстрировал в Словении (700 штук, +6.9%).

В Восточной Европе, за исключением России, в первом месяце года продукция Skoda приглянулась 3000 покупателям (+9,2%). Лучше всего эти авто разбирали в Сербии (500 единиц, +28,1%), а наибольший прирост к продажам показал рынок Болгарии (400 автомобилей, +76,5%). Отдельно аналитики бренда выделяют российский рынок. У нас легковушки Skoda разошлись тиражом в 5536 экземпляров (+23,0%).

В других странах январские объемы сбыта выглядят таким образом: Китай — 27 800 авто (-11,7%), Индия — 1200 машин (-10,6%), Израиль — 3700 штук (+31,3%) и Алжир — 1700 автомобилей (+418,6%).

Если смотреть на внутрибрендовый рейтинг моделей, то звание бестселлера по-прежнему удерживает Skoda Octavia (32 000 авто, −10,4%). Второе место досталось «Рапиду» (15 800 машин, −3,6%), за ним следует ушедшая с нашего рынка Fabia (12 900 единиц, −23,4%). А на четвертом и пятом пунктах закрепились Superb (9500 автомобилей, −23,8%) и Karoq (11 800 экземпляров, +206,5%) соответственно.

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19 февраля 2019
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