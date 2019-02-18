В каких странах автомобили Skoda пока не потеряли популярности

В Западной Европе Skoda отдала в руки покупателей 41 000 авто, показав положительную динамику в 6,2%. В частности, самым крупным рынком в регионе стала Германия (13 800 авто, +8,1%), а наибольший рост марка продемонстрировала в Нидерландах (2500 экземпляров, +61%).

В странах Центральной Европы бренд реализовал около 16 500 машин (-11,6%): больше всего — в родной Чехии (6900 единиц, −19,7%), а лучшую динамику продемонстрировал в Словении (700 штук, +6.9%).

В Восточной Европе, за исключением России, в первом месяце года продукция Skoda приглянулась 3000 покупателям (+9,2%). Лучше всего эти авто разбирали в Сербии (500 единиц, +28,1%), а наибольший прирост к продажам показал рынок Болгарии (400 автомобилей, +76,5%). Отдельно аналитики бренда выделяют российский рынок. У нас легковушки Skoda разошлись тиражом в 5536 экземпляров (+23,0%).