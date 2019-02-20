Что будет с машиной, если она простояла всю зиму во дворе

С одной стороны, если машина простояла всю зиму на месте, для нее это хорошо: она избежала аварии — в нее не въехал какой-нибудь «джигит», не справившейся с управлением на скользкой дороге. Но на этом плюсы долгого зимнего простоя с точки зрения сохранности транспортного средства исчерпываются.

Во время такой «зимовки» в двигателе падает качество масла. Часть присадок, уже повзаимодействовавшая с загрязнениями в моторе, во время длительной стоянки начинает окисляться. Конечным результатом этого процесса может стать расслоение масла в картере, выпадение осадка на дно и т. п. При постоянной эксплуатации авто масло постоянно перемешивается и подобные эффекты не проявляются, а при долгой стоянке — пожалуйста.

Что касается топлива, то бензин (или дизель) за зиму своих свойств практически не теряет. Другое дело — вода, которая может появиться в топливе. Зима в европейской части России — это постоянные перепады температуры. При этом на стенках бака, если он полупустой, оседает влага и стекает в топливо. Когда такой процесс повторяется многократно, концентрация воды в горючем может достигнуть внушительных величин.