Что будет с машиной, если она простояла всю зиму во дворе

Появление платных парковок в центре крупных городов привело к любопытному эффекту: в спальных районах стало больше машин-«подснежников», месяцами не двигающихся с места. Насколько вредна такая «эксплуатация» для авто?
Максим Строкер

С одной стороны, если машина простояла всю зиму на месте, для нее это хорошо: она избежала аварии — в нее не въехал какой-нибудь «джигит», не справившейся с управлением на скользкой дороге. Но на этом плюсы долгого зимнего простоя с точки зрения сохранности транспортного средства исчерпываются.

Во время такой «зимовки» в двигателе падает качество масла. Часть присадок, уже повзаимодействовавшая с загрязнениями в моторе, во время длительной стоянки начинает окисляться. Конечным результатом этого процесса может стать расслоение масла в картере, выпадение осадка на дно и т. п. При постоянной эксплуатации авто масло постоянно перемешивается и подобные эффекты не проявляются, а при долгой стоянке — пожалуйста.

Что касается топлива, то бензин (или дизель) за зиму своих свойств практически не теряет. Другое дело — вода, которая может появиться в топливе. Зима в европейской части России — это постоянные перепады температуры. При этом на стенках бака, если он полупустой, оседает влага и стекает в топливо. Когда такой процесс повторяется многократно, концентрация воды в горючем может достигнуть внушительных величин.

После долгой стоянки машины, скорее всего, возникнут проблемы с аккумулятором. Любая «батарейка» имеет свойство со временем разряжаться. Автомобильная стартерная батарея подключена к бортовой сети машины, через которую разряжается еще быстрее.

А уж если у авто работает сигнализация, то разряд идет внушительными темпами. Вывод такой: если перед долгой стоянкой хозяин не отключил «аккум» от электросети, то в конце зимы он сильно рискует оказаться перед необходимостю покупать новую батарею. Поскольку у старой к этому времени, с большой долей вероятности, осыпятся пластины.

За время длительного хранения всевозможные сальники и уплотнения в моторе оказываются лишены масляной защиты — ведь оно, как мы знаем, практически полностью стекает в картер. При этом они пересыхают, теряют эластичность и порой трескаются. Течь масла после долгого простоя машины — дело обычное. Примерно так же обстоят дела с сохранностью резиновых и пластиковых шлангов в тормозной и прочх системах машины.

Одним словом, автомобилю долго стоять без дела вредно. Хотя бы раз в месяц ее нужно заводить и проезжать не менее 10 километров.

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20 февраля 2019
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