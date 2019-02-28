Как развивались и падали авторынки России и мира в 2018 году

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2019 год будет богат на события в автомобильном мире. Hyundai готовится запустить в продажу первое авто с гибридной силовой установкой, превосходящей по возможностям аналог Toyota Prius. Малоизвестное большинству россиян американское тюнинговое ателье Hennessey, делающее быстрые автомобили еще быстрее, намерено поставить новый рекорд скорости, построив гиперкар, способный разгоняться до 500 км/ч. Но сегодня не об этом. Подводим и анализируем прошлогодние итоги продаж уже существующих моделей.
Ефим Розкин

Вы удивитесь, но Россия со своими прошлогодними продажами в 1 800 591 новых машин (+12,8%) стала одним из самых быстрорастущих авторынков, наряду с Бразилией и Южной Кореей. Среди небольших игроков семимильными шагами идут вперед Вьетнам и Тайланд — рост почти 23% и 20% соответственно. Это уже тенденция, которая в первую очередь радует японских автопроизводителей, чья продукция доминирует в этих странах по вполне понятным географическим причинам.

Что касается ключевых западных рынков, то 2018-й оказался весьма успешным в Испании, Франции и Польше (9,8%). Продажи в Северной Европе рухнули по одному сценарию: Британия, Норвегия, Швеция — везде −6,8%. В США и Японии все предельно стабильно — они закончили год с небольшим плюсом, в то время как Китай уже второй год подряд завершает с минусом. Впрочем, здесь не все так радикально, как в Аргентине. Напомним, что одна из ключевых экономик Южной Америки в 2017-м показала едва не самый крупный рост продаж автомобилей в мире — 27%, в 2018-м здесь же произошел, пожалуй, самый крупный обвал.

Посмотрим в инфографике, какие изменения произошли на трех наиболее интересных рынках с точки зрения динамики по отдельным моделям: российском, американском и германском.

Инфографика выполнена с помощью редактора графики Canva.

РОССИЯ — ВПЕРЕД

Колоссальный рывок на российском рынке совершили японские Honda — 110% и Mitsubishi — 87%, а также китайские Zotye — 192% и FAW –156%. По состоянию на начало года, тенденция роста продаж этих марок сохраняется. Правда, тут надо учитывать чрезвычайно низкую базу в предыдущие годы, когда продажи тех же китайцев стремились к нулю, да и упомянуты японские производители еле держались на плаву.

Что же касается перспектив, то несмотря на замедление темпов автопродаж в стране в начале 2019-го, эксперты сходятся во мнении, что в текущем году мы прибавим к прошлогодним результатам минимум 10%.


ПРАКТИЧНЫЕ АМЕРИКАНЦЫ

Крайне неуспешно 2018-й сложился у Jaguar — продажи упали на 23%. Британский автогигант пополнил ТОП-15 самых невостребованных автомобилей на американском рынке сразу тремя моделями — спорткар F-Type, седаны XF и XJ. Маркетологи компании не учли текущие предпочтения автолюбителей, сделав ставку на совершенно непрактичные модели. Спортивные машины и классические седаны — не то, что сегодня нужно среднестатистическому жителю Штатов.


ГЕРМАНИЯ — ЗА ЯПОНИЮ

Японские модели достаточно уверенно держатся на немецком рынке. Единственное исключение — Nissan. Продажи бренда рухнули на 26%. Была версия о том, что это вызвано ноябрьскими проблемами в токийском офисе, но ситуация больше походит на квинтэссенцию невостребованности. Падение имело место и в 2017-м, теперь это лишь стало очевиднее. По итогам последнего января спад достиг почти 40%. Что же касается других европейских рынков, то особенно интересная ситуация сложилась в Норвегии.

Инфографика выполнена с помощью редактора графики Canva.

ЭЛЕКТРОМАНИЯ

В Норвегии, не избалованной электрокарами собственного производства, но следующей плану перевести к 2025-му весь автопарк на электродвигатели, резко увеличил продажи Nissan — на 130%! Норвежцы очень активно берут Nissan Leaf, который уже несколько лет подряд продолжает оставаться самым продаваемым электрокаром в мире. Tesla — дорогое удовольствие, поэтому падение спроса, как в январе этого года, неизбежно. Что касается производителя третьей самой востребованной модели с электродвигателем Mitsubishi Outlander P-HEV, здесь сценарий тот же — прирост 267,2%. Словом, опыт Норвегии достаточно интересный. За этим стоит понаблюдать.

Китай также активно наполняет автопарк электрокарами, но пока в связи с большой численностью населения их плотность из расчета на тысячу человек достаточно низкая — всего 1,6 автомобиля. В той же Норвегии эта цифра составляет 55,9.

…А подводя итоги можно сказать, что хотя минувший год был весьма неоднозначным и непростым для большинства автопроизводителей, но цифры свидетельствуют о росте спроса на экологичные модели. Поэтому в ближайшие несколько лет перетасовка позиций на всех рынках будет еще более ощутимой.

автопродажи, авторынок, электромобили
28 февраля 2019
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