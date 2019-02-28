Как развивались и падали авторынки России и мира в 2018 году

Вы удивитесь, но Россия со своими прошлогодними продажами в 1 800 591 новых машин (+12,8%) стала одним из самых быстрорастущих авторынков, наряду с Бразилией и Южной Кореей. Среди небольших игроков семимильными шагами идут вперед Вьетнам и Тайланд — рост почти 23% и 20% соответственно. Это уже тенденция, которая в первую очередь радует японских автопроизводителей, чья продукция доминирует в этих странах по вполне понятным географическим причинам.

Что касается ключевых западных рынков, то 2018-й оказался весьма успешным в Испании, Франции и Польше (9,8%). Продажи в Северной Европе рухнули по одному сценарию: Британия, Норвегия, Швеция — везде −6,8%. В США и Японии все предельно стабильно — они закончили год с небольшим плюсом, в то время как Китай уже второй год подряд завершает с минусом. Впрочем, здесь не все так радикально, как в Аргентине. Напомним, что одна из ключевых экономик Южной Америки в 2017-м показала едва не самый крупный рост продаж автомобилей в мире — 27%, в 2018-м здесь же произошел, пожалуй, самый крупный обвал.

Посмотрим в инфографике, какие изменения произошли на трех наиболее интересных рынках с точки зрения динамики по отдельным моделям: российском, американском и германском.