Итоги 2018 года: на сколько выросли автопродажи в России

Самым популярным брендом на российском рынке стала LADA: отечественная марка реализовала 360 204 автомобилей с положительной динамикой в 16%. Вторую строчку заняла компания KIA со 227 584 проданными машинами (+25%). На третьем месте также прописались корейцы: марка Hyundai сбыла 178 269 авто (+13%). Четвертый и пятый пункт достались Renault и Toyota: французы и японцы пришлись по вкусу 137 062 (0%) и 108 492 (+15%) покупателям соответственно.

За ними в ТОП-10 по порядку следуют Volkswagen (106 056 единиц, +19%), Skoda (81 459 экземпляров, +31%), Nissan (80 925 машин, +6%), Группа ГАЗ (60 677 авто, +4%) и Ford (53 234 штук, +6%).

Если говорить о конкретных моделях, то автомобильный хит-парад выглядит следующим образом: первое место в нем занимает LADA Vesta, уехавшая от дилеров в прошлом году в количестве 108 364 штук.