Итоги 2018 года: на сколько выросли автопродажи в России

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) подвела итоги продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России, а также поделилась прогнозами на текущий год. Всего за двенадцать месяцев в России было реализовано 1 800 591 новых машин. Эти показатели превысили прошлогодние на 12,8%.
Самым популярным брендом на российском рынке стала LADA: отечественная марка реализовала 360 204 автомобилей с положительной динамикой в 16%. Вторую строчку заняла компания KIA со 227 584 проданными машинами (+25%). На третьем месте также прописались корейцы: марка Hyundai сбыла 178 269 авто (+13%). Четвертый и пятый пункт достались Renault и Toyota: французы и японцы пришлись по вкусу 137 062 (0%) и 108 492 (+15%) покупателям соответственно.
За ними в ТОП-10 по порядку следуют Volkswagen (106 056 единиц, +19%), Skoda (81 459 экземпляров, +31%), Nissan (80 925 машин, +6%), Группа ГАЗ (60 677 авто, +4%) и Ford (53 234 штук, +6%).
Если говорить о конкретных моделях, то автомобильный хит-парад выглядит следующим образом: первое место в нем занимает LADA Vesta, уехавшая от дилеров в прошлом году в количестве 108 364 штук.
Во вторую строчку вписалась LADA Granta (106 325 автомобилей). Тройку лидеров замыкает KIA Rio (100 148 машин). Далее следует Hyundai Creta (67 588 единиц) и Solaris (65 581 штук).
Председатель АЕБ Йорг Шрайбер рассказал, что из-за повышения НДС и вероятных санкций Соединенных Штатов в первом квартале года возникают определенные риски, и говорить о чем-то определенном довольно сложно. Но ближе к середине года стоит ожидать положительную динамику.
«Наш прогноз на 2019 год по рынку пассажирских и легких коммерческих автомобилей в России составлен с небольшим улучшением, — сообщил г-н Шрайбер. — а именно 1,87 млн. единиц, что на 3,6% больше, чем в прошлом году».