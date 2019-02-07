Российский авторынок пока держится на плаву

Фото: Renault
Подведены первые итоги автомобильных продаж в этом году. И, хотя январские показатели выдают положительную динамику, она, мягко говоря, не впечатляет. Так, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за прошедший месяц отечественные автодилеры смогли реализовать 103 064 легковых и легких коммерческих машин.
Светлана Ермолаева

Новые цифры превысили прошлогодние всего лишь на 0,6%. Но даже это, исходя из текущей ситуации, можно считать неплохим результатом.

— Это положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2% с 1 января. — сделал заключение Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Первая тройка брендов-лидеров осталась неизменной. Лучшие продажи продолжает показывать бренд LADA. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», россиянам приглянулся 21 531 автомобиль этой марки, что на 3% больше. На втором месте остается компания KIA, чья продукция пришлась по вкусу 15 691 покупателю (+2%). А на третьей строчке прописался Hyundai с показателем в 10 843 авто и с неплохим ростом в 24%.

За ними следует Renault (7799 экземпляров, −1%), и замыкает ТОП-5 Volkswagen (6200 автомобилей, +11%). А далее по порядку заняли свои позиции в первой десятке: Skoda (5536 единиц, +23%), Toyota (5320 штук, +3%), Nissan (5003 авто, −7%), BMW (2630 машин, 28%) и «Группа ГАЗ» (2601 автомобиль, +1%).

Стоит добавить, что самая ошеломляющая динамика проявилась у бренда Genesis (182 единиц, +279%) и китайцев из Geely (395 авто, +232%), а больше остальных просели SsangYong (3 машины, −93%) и Chrysler (1 экземпляр, −80%).

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7 февраля 2019
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