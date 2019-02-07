Российский авторынок пока держится на плаву

Новые цифры превысили прошлогодние всего лишь на 0,6%. Но даже это, исходя из текущей ситуации, можно считать неплохим результатом.

— Это положительный результат, особенно учитывая повышение ставки НДС на 2% с 1 января. — сделал заключение Йорг Шрайбер, председатель комитета автопроизводителей АЕБ.

Первая тройка брендов-лидеров осталась неизменной. Лучшие продажи продолжает показывать бренд LADA. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», россиянам приглянулся 21 531 автомобиль этой марки, что на 3% больше. На втором месте остается компания KIA, чья продукция пришлась по вкусу 15 691 покупателю (+2%). А на третьей строчке прописался Hyundai с показателем в 10 843 авто и с неплохим ростом в 24%.

За ними следует Renault (7799 экземпляров, −1%), и замыкает ТОП-5 Volkswagen (6200 автомобилей, +11%). А далее по порядку заняли свои позиции в первой десятке: Skoda (5536 единиц, +23%), Toyota (5320 штук, +3%), Nissan (5003 авто, −7%), BMW (2630 машин, 28%) и «Группа ГАЗ» (2601 автомобиль, +1%).

Стоит добавить, что самая ошеломляющая динамика проявилась у бренда Genesis (182 единиц, +279%) и китайцев из Geely (395 авто, +232%), а больше остальных просели SsangYong (3 машины, −93%) и Chrysler (1 экземпляр, −80%).