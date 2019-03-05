Глава Nissan откупился от тюрьмы за миллиард

Под залог в 1 миллиард иен (примерно 10 млн долларов) бывший глава Nissan Карлос Гон все таки выйдет на свободу. По данным японского информационного агентства Киодо, суд счел возможность побега подследственного маловероятной.

Сообщается, что токийская прокуратура намерена обжаловать решение суда.

Карлос Гон и его ближайший помощник в руководстве альянса Renault-Nissan-Mitsubishi-АВТИОВАЗ Грег Келли были задержаны правоохранителями 19 ноября в Токио. Их подозревают в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, с 2010 по 2017 годы топ-менеджер скрыл от декларирования порядка 71 млн. долларов.

Позднее его заподозрили еще и в покрытии убытков от своих личных инвестиций за счет Nissan. При этом фигурировала сумма в 1,85 млрд. иен — почти 21 млн. долларов.