В России стартовали продажи нового BMW 3-й серии

Новый BMW 3 серии доступен с 2-литровым турбодизелем мощностью 190 л. с. (320d) и 258-сильным бензиновым мотором объемом 2 л (330i). В полноприводном исполнении можно приобрести только дизельную версию.

Самая доступная комплектация BMW 320d обойдется в 2 580 000 рублей. Версия 4х4 BMW 320d xDrive оценена минимум в 2 720 000, а самая дорогая BMW 330i предлагается по стартовой цене 2 870 000.

В стандартных вариантах все седаны получат восьмиступенчатый «автомат», двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, функцию Start/Stop, передние и задние парктроники, обогрев руля и прочие полезные функции.

Пока поставки новых BMW 3-серии на российский рынок осуществляются из Германии, но позже сборку налядят на калининградском заводе «Автотор».