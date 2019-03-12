Стартовало производство обновленного BMW 7-й серии

Первые экземпляры BMW 7-й серии сошли с конвейера в 1977 году именно здесь. С тех пор на заводе построили более 1,9 млн. этих авто. Модель успела сменить пять поколений, а седан шестой генерации запустили в производство около 3,5 лет назад.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «семерка» освежила дизайн: новая внешность выполнена в одном стиле с новейшим кроссовером бренда X7. Седан отличается радиаторной решеткой довольно внушительных размеров и громоздкими бамперами. Кстати, в скором времени подобное оформление достанется и остальной продуктовой линейке.

Самым младшим мотором для BMW 7-er осталась 249-сильная бензиновая турбированная «четверка». Авто в топовом варианте, как и раньше, вооружат V12 мощностью 609 л. с. Но и в силовой гамме не обошлось без обновок: модернизированный V8 «разогрели» до 530 «лошадей» (плюс 80 сил). Кроме того, в арсенале новинки найдется сразу три дизеля на 249, 320 и 400 л. с. Есть и гибридный вариант с агрегатом суммарной мощностью в 394 «лошадки».

В России ценники на BMW 7-й серии стартуют от 5 480 000 рублей (автомобиль после обновления подорожал сразу на 550 000), а продажи начнутся в апреле.