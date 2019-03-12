Почему лучше не устанавливать на авто систему дистанционного запуска мотора

Казалось бы, как хорошо: зажал кнопочку на пульте дистанционного управления двигателем, и через десять минут автомобиль готов к поездке. Не нужно мерзнуть в салоне непрогретой машины или отплясывать «морозные» танцы подле нее, да и время не теряется даром. Вы еще только собираете себе ланч-бокс, а ваша «ласточка» уже неспешно пробуждается ото сна.

Удобная все же штука — автозапуск, не поспоришь. Правда, стоит она недешево. И это, к сожалению, далеко не единственный ее минус.

ХОРОШИЙ АППЕТИТ

Автомобили, укомплектованные системой дистанционного запуска мотора, потребляют больше топлива. Впрочем, это и не удивительно: многие автовладельцы предпочитают активировать автозапуск заблаговременно, минут эдак за десять, за пятнадцать до предполагаемого выхода из дома. А прогревали бы они машину по факту — и пяти минут автомобилю бы на «раскачку» не дали.