Почему лучше не устанавливать на авто систему дистанционного запуска мотора

Фото: www.amazon.com
Все больше автомобилистов соглашается на дооснащение своей машины системой дистанционного запуска двигателя. Бесспорно, эта опция весьма полезна в условиях суровых российских зим. Правда, она таит в себе немало неприятных сюрпризов, о которых многие водители даже не задумываются.
Кристина Извекова

Казалось бы, как хорошо: зажал кнопочку на пульте дистанционного управления двигателем, и через десять минут автомобиль готов к поездке. Не нужно мерзнуть в салоне непрогретой машины или отплясывать «морозные» танцы подле нее, да и время не теряется даром. Вы еще только собираете себе ланч-бокс, а ваша «ласточка» уже неспешно пробуждается ото сна.

Удобная все же штука — автозапуск, не поспоришь. Правда, стоит она недешево. И это, к сожалению, далеко не единственный ее минус.

ХОРОШИЙ АППЕТИТ

Автомобили, укомплектованные системой дистанционного запуска мотора, потребляют больше топлива. Впрочем, это и не удивительно: многие автовладельцы предпочитают активировать автозапуск заблаговременно, минут эдак за десять, за пятнадцать до предполагаемого выхода из дома. А прогревали бы они машину по факту — и пяти минут автомобилю бы на «раскачку» не дали.

Фото: amalshajan.me

ВХОЛОСТУЮ

Автозапуск пагубно влияет и на топливную систему авто. И причиной этому, опять же, является длительный прогрев двигателя на «холостых». Холодный пуск — обороты поднимаются, смесь обогащается. Часть несгоревшего топлива провоцирует образование смолистых отложений на клапанах, а вместе с тем «смывает» со стенок цилиндров масляную пленку, вызывая сухое трение. Что дальше? А дальше износ деталей, затрудняющий работу силового агрегата. В общем, дорогостоящий ремонт.

КОЛОДКИ ПРИМЕЗЛИ

Как известно, система дистанционного запуска двигателя подразумевает использование водителем стояночного тормоза, а это всегда риск примерзания колодок при сильно отрицательных температурах. Не даром многие водители предпочитают игнорировать «ручник» и применять исключительно «паркинг» на автоматических трансмиссиях или передачу, если речь о машинах с механической коробкой.

Фото: www.lifewire.com

ВНИМАНИЕ К АККУМУЛЯТОРУ

Автозапуск «завязан» на электрике автомобиля, а потому вполне естественно, что он расходует ресурс аккумулятора. Так, если ваша батарея дышит на ладан, то не исключено, что одним ужасным днем вместо теплого, готового к поездке транспортного средства вы обнаружите на парковке «недвижимость», остро нуждающуюся в реанимации АКБ. Установили автозапуск — пристально следите за состоянием аккумулятора.

ОГНЕННОЕ ШОУ

Некоторые автовладельцы, дабы сэкономить, обращаются за дооснащением автомобиля системой дистанционного пуска мотора в сомнительные «серые» сервисы. Здесь важно помнить, что установка автозапуска «кривыми» руками чревата не только регулярными сбоями электрики в машине, но и даже возгоранием транспортного средства.

ШТРАФУ БЫТЬ

Ну и, конечно, не следует забывать о Правилах дорожного движения, запрещающих стоянку автомобилей с работающим двигателем в жилых зонах. Прогреваете машину дольше пяти минут (а с автозапуском вряд ли получится быстрее), готовьте 3000 рублей, если обитаете в двух столицах, или 1500 — если в регионах (ст.12.28 КоАП). Справедливости ради отметим, что вероятность попасть на этот штраф крайне мала, но она все же есть.

двигатель, ДВС, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
12 марта 2019
485