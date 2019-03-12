5 самых распространенных причин, почему в машине бьет руль

Сразу скажем, что вибрации рулевого колеса игнорировать ни в коем случае не стоит, поскольку они могут свидетельствовать о серьезной неисправности, ставящей под угрозу безопасность водителя и его пассажиров. Как только вы заметили биение «баранки», следует немедленно приступить к поиску причины. Для начала — выяснить, на каких именно скоростях «болячка» себя проявляет.

Биение руля на скорости в 70—100 км/ч чаще всего указывает на проблему с колесами. Зимой оно может возникать вследствие прилипания снега на колесный диск — скажем, после мойки машины. Со временем снежные массы превращаются в лед, который разбалансировывает колесо и вызывает вибрации штурвала. Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.