5 самых распространенных причин, почему в машине бьет руль

Многие водители не понаслышке знают о том, что такое биение рулевого колеса, которое может возникать как на высоких скоростях, так и во время стоянки машины с заведенным двигателем. Пять самых распространенных причин этой неприятности — в обзоре портала «АвтоВзгляд».
Сразу скажем, что вибрации рулевого колеса игнорировать ни в коем случае не стоит, поскольку они могут свидетельствовать о серьезной неисправности, ставящей под угрозу безопасность водителя и его пассажиров. Как только вы заметили биение «баранки», следует немедленно приступить к поиску причины. Для начала — выяснить, на каких именно скоростях «болячка» себя проявляет.
Биение руля на скорости в 70—100 км/ч чаще всего указывает на проблему с колесами. Зимой оно может возникать вследствие прилипания снега на колесный диск — скажем, после мойки машины. Со временем снежные массы превращаются в лед, который разбалансировывает колесо и вызывает вибрации штурвала. Впрочем, разбалансировка может произойти и по другой причине. А потому даже если наледи на дисках нет, все равно имеет смысл заглянуть на СТО.
Другая распространенная причина биения «баранки» — сильный износ передних тормозных колодок или дисков. В таких случаях вибрации рулевого колеса проявляются, что логично, в процессе торможения. Проверьте состояние расходников: если проблема действительно кроется в них, то вы знаете, как ее устранить. А если нет, то переходите к следующему пункту — диагностике рулевого управления.
Износ наконечников и выработка на рулевых тягах также могут стать причиной биения «баранки». А если помимо вибраций, вы обнаружили еще и увеличение свободного хода штурвала, то, скорее всего, дело в износе рулевой рейки. Откладывать надолго решение проблемы — не лучшая идея, ведь постепенно люфт начнет увеличиваться, а управление автомобилем ощутимо ухудшится. Не безопасно это!
В число других наиболее распространенных причин биения рулевого колеса на скорости входят возникшая на одном из колес «шишка», повреждение колесного диска, износ шаровой опоры, ослабленные болты крепления колес и даже выработка карданной передачи — механизма, отвечающего за передачу крутящего момента между валами.
Если же вибрации рулевого колеса проявляются исключительно на парковке, когда двигатель автомобиля запущен, то имеет смысл проверить крепления мотора к корпусу машины. Иначе говоря, подушки двигателя. Кстати сказать, иногда причиной подозрительных вибраций «баранки» является даже дефект свечей зажигания.
Как бы там ни было, постарайтесь не откладывать решение вопроса в долгий ящик. Повторимся, это прямая угроза безопасности — вашей и окружающих.