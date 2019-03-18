Новая Skoda Octavia дебютирует позже обещанного

Чешское издание Aktualne поделилось эксклюзивными данными о выходе свежей Skoda Octavia, ссылаясь на некий внутренний документ. Не секрет, что эта модель — одна из самых успешных в продуктовой линейке бренда: автомобиль стал бестселлером не только на родном рынке, но и во всей Европе. Но, согласно маркетинговым правилам концерна Volkswagen, «Октавия» не может быть представлена раньше другого народного автомобиля — VW Golf.

Ранее уже сообщалось, что «Гольф» восьмой генерации дебютирует позднее намеченного срока из-за проблем при разработке цифровой начинки. Премьера, запланированная на то же Франкфуртское моторшоу, теперь откладывается на конец года. Вот и получается, что чешскую Octavia представят на раньше самого конца года, а то и в начале следующего.

Напомним, что лифтбэк текущей генерации впервые показали публике в декабре 2012 года. Но в России автомобиль этой марки не стал самым продаваемым. Его опережает более бюджетный Skoda Rapid. Так, за прошлый месяц он разошелся тиражом в 2487 экземпляров, заняв десятое место в рейтинге, а «Октавия» вписалась в 25-ю строчку с результатом в 1693 авто.