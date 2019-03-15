В России подорожали почти все модели Skoda

Нескончаемая волна подорожаний в России продолжает свое наступление: компания Skoda подняла ценники почти на все свои модели на 18 000 — 41 000 рублей. Прежний прайс сохранил только флагманский Skoda Superb, представленный у нас в кузовах лифтбэк и универсал.
Меньше всего прибавил в цене бюджетный Skoda Rapid. Правда, авто стало дороже не во всех комплектациях: для лифтбэка в базовом варианте Entry прайс не изменился — 657 000 рублей. А вот в версии Active ценник уже начинается от 772 000 «целковых».
Напомним, что в России модель представлена с тремя моторами — на выбор — от 90 до 125 л. с. Двигатели работают совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным «автоматом». Старший агрегат выступает в паре с семидиапазонной DSG с парой сцеплений.
К прейскуранту Skoda Octavia прикрутили чуть больше: 28 000 рублей — независимо от комплектации. Теперь приобрести этот лифтбэк можно за 1 109 000 «деревянных». Ценник единственного кроссовера в отечественной продуктовой линейке Skoda Kodiaq потяжелел больше остальных, раздувшись сразу на 41 000, но для «паркетника» лишь в трех комплектациях: Style, Active и Ambition. Забрать такие авто от дилера можно за 1 454 000 рублей.
Стоит напомнить, что порталу «АвтоВзгляд» недавно стало известно о планах бренда по расширению российского модельного ряда. К концу года у нас стартует локальная сборка компактного кроссовера Skoda Karoq. А после этого будет решаться русская судьба нового Kamiq, представленного на Женевском автосалоне.