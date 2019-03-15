В России подорожали почти все модели Skoda

Меньше всего прибавил в цене бюджетный Skoda Rapid. Правда, авто стало дороже не во всех комплектациях: для лифтбэка в базовом варианте Entry прайс не изменился — 657 000 рублей. А вот в версии Active ценник уже начинается от 772 000 «целковых».

Напомним, что в России модель представлена с тремя моторами — на выбор — от 90 до 125 л. с. Двигатели работают совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач или с шестискоростным «автоматом». Старший агрегат выступает в паре с семидиапазонной DSG с парой сцеплений.