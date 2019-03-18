Правительство утвердило размеры штрафа за езду без техосмотра

Стало известно, какие именно поправки в законодательство о государственном техосмотре придется в самом ближайшем времени рассматривать Госдуме. Во-первых, за езду без техосмотра предлагается штрафовать не только водителей грузовиков и автобусов, но и владельцев легковушек — на 2000 рублей.

Во-вторых, работников пунктов гостехосмотра тоже приготовлены санкции. За выдачу диагностической карты на машину, не посещавшую ПГТО должностным лицам пункта будет грозить 30 000–50 000 рублей штрафа. Рядовым сотрудникам за это будет полагаться 5000–10 000 рублей штрафа.

В-третьих, оператор техосмотра будет обязан передавать в архив ГИБДД фотографию каждой машины, прошедшей ТО. Видео прохождения ею техосмотра будет храниться у самого оператора.

В-четвертых, техосмотр автобусов будет передан в ведение ГИБДД.

Надо полагать, что авторы всех этих штрафных нововведений полагают, что аварии из-за плохого технического состояния машин немедленно прекратятся. Ведь в противном случае, зачем он тогда вообще нужен — этот государственный техосмотр?!