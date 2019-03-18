Правительство утвердило размеры штрафа за езду без техосмотра

Финальная редакция поправок в закон о техосмотре подготовлена для внесения в Госдуму. Ее авторов не смущает принципиальная бессмысленность гостехосмотра для легковушек.
Алексей Батушенко

Стало известно, какие именно поправки в законодательство о государственном техосмотре придется в самом ближайшем времени рассматривать Госдуме. Во-первых, за езду без техосмотра предлагается штрафовать не только водителей грузовиков и автобусов, но и владельцев легковушек — на 2000 рублей.

Во-вторых, работников пунктов гостехосмотра тоже приготовлены санкции. За выдачу диагностической карты на машину, не посещавшую ПГТО должностным лицам пункта будет грозить 30 000–50 000 рублей штрафа. Рядовым сотрудникам за это будет полагаться 5000–10 000 рублей штрафа.

В-третьих, оператор техосмотра будет обязан передавать в архив ГИБДД фотографию каждой машины, прошедшей ТО. Видео прохождения ею техосмотра будет храниться у самого оператора.

В-четвертых, техосмотр автобусов будет передан в ведение ГИБДД.

Надо полагать, что авторы всех этих штрафных нововведений полагают, что аварии из-за плохого технического состояния машин немедленно прекратятся. Ведь в противном случае, зачем он тогда вообще нужен — этот государственный техосмотр?!

Если кто не знал, то число аварий с пострадавшими, произошедшими из-за технических неполадок машин, не превышает 3,8% от их общего числа. Причем в таких ДТП фигурируют, в подавляющем большинстве, грузовики и автобусы.

Именно последние виноваты в относительно высоком проценте ДТП с пострадавшими из-за технических неполадок — поскольку перевозят помногу традиционно непристегнутых пассажиров. Какие же именно «технические неисправности» становятся у нас причиной аварии?

К ним статистика аварий ГИБДД отнесла: установка на одну ось машины покрышек различных размеров, конструкций, моделей, с различными рисунками протектора, установка ошипованных и не ошипованных шин одновременно (удельный вес 25,3%), наличие конструктивных изменений по сравнению с серийными транспортными средствами, сведения о которых отсутствуют в регистрационных документах (18,5%), неисправность внешних световых приборов (13,2%) и износ рисунка протектора (10,2%).

То есть, в более 35% случаев — проблемы с шинами (техосмотр их не выявит), 13% — не работающие лампочки в фарах (за год они могут перегореть несколько раз), 18,5% — наличие «кенгуринов», «лифтованной» подвески и тому подобное, (можно установить сразу после прохождения техосмотра).

Но лоббисты государственного ТО всячески замалчивают эти обстоятельства, доказывающие его бесполезность для обеспечения безопасности дорожного движения.

Хоть какой-то практический смысл в системе тотального гостехосмотра может быть лишь в одном случае: если будет введена прямая ответственности организации, проводившей ТО, за техсостояние проверенной машины. Например, пункт техосмотра одобряет состояние тормозов и рулевого управления машины, а она через пару месяцев разбивается из-за их отказа. Автоматически все материальные претензии по этому поводу ложатся на организацию, выдавшую авто диагностическую карту.

Но этого же нет и не предвидится, поскольку чиновники сами прекрасно понимают: процедура техосмотра совершенно не гарантирует от аварий по причине отказа той или иной системы машины.

Однако упорно продолжают его «внедрять». Зачем? Не удивлюсь, если через какое-то время власти создадут «единого оператора техосмотра» — компанию-монополиста, принадлежащую одному из «окологосударственных» олигархов или сыну-другу-родственнику какого-нибудь из высших госчиновников.

автоправо, штрафы, КоАП, ТО, технология, техническое обслуживание, ГИБДД
18 марта 2019
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