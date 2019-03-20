Опубликованы шпионские фото нового Nissan Juke

Фото www.carscoops.com
Японцы продолжают испытания на дорогах общего пользования тщательно закамуфлированных предсерийных экземпляров Nissan Juke второго поколения. Напомним, что премьера нового кроссовера запланирована на ближайшую осень.
Иван Флягин

На шпионских снимках, опубликованных в одном из западных изданий, зафиксирован тщательно замаскированный автомобиль, но на них отчетливо проглядываются узнаваемые контуры кузова новой модели.

Скорее всего, в передней части по-прежнему сохранится «трехэтажная» оптика, радиаторная решетка будет оформлена в корпоративном V-образном стиле, а ручки задних дверей опять спрячутся в нестандртном месте.

Nissan Juke второго поколения построен на платформе CMF-B, которая заложена в основу последнего Renault Clio. По предварительным данным, стандартная версия кроссовера получит новый 1-литровый турбомотор, а старшие комплектации оснастят еще одним бензиновым турбоагрегатом объемом 1,6 л и 1,5-литровым турбодизелем.

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20 марта 2019
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