Опубликованы шпионские фото нового Nissan Juke

На шпионских снимках, опубликованных в одном из западных изданий, зафиксирован тщательно замаскированный автомобиль, но на них отчетливо проглядываются узнаваемые контуры кузова новой модели.

Скорее всего, в передней части по-прежнему сохранится «трехэтажная» оптика, радиаторная решетка будет оформлена в корпоративном V-образном стиле, а ручки задних дверей опять спрячутся в нестандртном месте.

Nissan Juke второго поколения построен на платформе CMF-B, которая заложена в основу последнего Renault Clio. По предварительным данным, стандартная версия кроссовера получит новый 1-литровый турбомотор, а старшие комплектации оснастят еще одним бензиновым турбоагрегатом объемом 1,6 л и 1,5-литровым турбодизелем.