KIA привезла в Россию сразу пять моделей в футбольной версии

Компания KIA решила отметить свое партнерство с одним из крупнейших футбольных турниров — Лигой Европы UEFA (UEFA Europa League) запуском практически половины своей продуктовой линейки в особенной «фанатской» версии.

По сути, эти автомобили получили новую комплектацию с востребованными опциями, к которой производитель добавил пару тематических аксессуаров: дорожный набор и комплект ковриков UEFA 2019.

Так, компактный KIA Picanto UEFA Europa League построили на основе модели в варианте Comfort с 1,2-литровым мотором мощностью 84 л. с., агрегатированным с четырехскоростным «автоматом». Малыша оснастили 15-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, «противотуманками» и светодиодной оптикой.

Кроме того, такое авто отличается боковыми зеркалами с электроприводом и интегрированными поворотными сигналами, а также мультимедийным комплексом с семидюймовым сенсорным монитором. Ценник на особенный «Пиканто» стартует от 818 900 рублей. Сравните: маленький хетчбэк в базе обойдется в 629 900 «целковых».