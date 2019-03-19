Эксперты признали автомобили KIA и Hyundai пожароопасными

Фото: АвтоВзгляд
Прокуратура и следственные органы заинтересовались причинами возгорания различных автомобилей Hyundai и KIA. Судя по массовым случаям воспламенения машин, проблему нужно искать на стадии производства. А заодно и привлечь к ответственности виновных, допустивших дефект.
Мирон Горин

Об этом сообщила генпрокуратура штата Коннектикут, США. По информации Reuters, аналогичные расследования инициированы и в других штатах.

За последние три года на североамериканском рынке было отозвано немногим меньше 2 500 000 автомобилей KIA и Hyundai из-за неполадок в моторном отсеке. В том числе способствующих возгоранию. Среди них — седаны KIA Optima и Hyundai Sonata, кроссоверы Sorento и Santa Fe, выпущенные в период с 2011-го по 2014 год.

По сведениям Института страхования безопасности дорожного движения (IIHS), далеко не факт, что корейцы провели надлежащую сервисную работу в ходе отзывной кампании. Что, в частности, и предстоит выяснить правоохранителям.

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19 марта 2019
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