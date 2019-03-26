Что делать, если ГИБДД долго не едет по вызову на ДТП

Подозреваем, что вокруг нас ходят отдельные автовладельцы-счастливчики, ни разу в жизни не попадавшие в аварии. Однако большая часть активно пользующихся машиной граждан с приличным водительским стажем хотя бы однажды оказывалась участником ДТП — либо виновником, либо в качестве пострадавшей стороны. И теряли массу времени в ожидании ДПС.
Когда авария не подпадает под критерии европротокола, сотрудники дежурной части местной ГИБДД могут предложить ее участникам сфотографировать место происшествия с разных ракурсов и ехать своим ходом к ним для оформления.
Но владельцев авто, оказавшихся в подобных авариях, такой вариант устраивает далеко не всегда, особенно если машины застрахованы по КАСКО. И тогда им приходится ждать явления инспектора ДПС лично. Как и водителям машин в авариях со скрывшимся виновником происшествия.
Автору этих строк относительно недавно тоже выпало дожидаться ГИБДД после того, как он утром обнаружил внушительные потертости и царапины (явно от чьего-то бампера) сразу на трех элементах кузова своего авто.
Выходной день, дороги в районе, судя по «Яндексу», были «зелеными» — без аварий и пробок. И по идее, особого аврала с ДТП у местных гаишников не наблюдалось.
В завершение первого звонка по экстренному номеру 112 вежливая девушка оператор, записав мои данные, сказала, что передает вызов в территориальный отдел ГИБДД. Два часа я как дурак бродил вокруг закрытой машины на морозе. Никто ко мне не ехал.
Пришлось звонить еще раз в 112 — чтобы напомнить о себе. Там меня заново опросили и пообещали направить повторную заявку в местную ГАИ. И, о чудо: уже через 10 минут после моего второго звонка на патрульной машине прибыл молоденький лейтенант, который оформил мою аварию со скрывшимся вторым участником.
При этом он забыл вписать в протокол повреждения машины, но это ерунда — я был так рад самому факту его появления, что обратил внимание на его «косяк» только на следующий день. Но это уже другая история. Главный же вывод — по другой части, как говорится.
Да, у полиции сейчас нет четкого норматива по времени прибытия на ДТП без пострадавших. Но это не значит, что следует безропотно ждать их появления часами. Звоним сразу по номеру экстренного вызова 112. Следует заметить, что названивать в дежурную часть территориальной ГИБДД смысла нет: все равно там скажут, что «аварий много, ждите…» Не приехал инспектор к вам через 30 минут? Опять звоним в 112!
Повторный вызов на аварию местным полицаям явно засчитывается как «минус в карму», чего они не любят. Опять не приехали? Опять «теребим» службу 112. Обращения по этому номеру фиксируются централизованно и потом проверяются компетентными службами на предмет качества реагирования. А потому на повторные обращения местные полицейские реагируют гораздо активнее.