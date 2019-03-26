Что делать, если ГИБДД долго не едет по вызову на ДТП

Подозреваем, что вокруг нас ходят отдельные автовладельцы-счастливчики, ни разу в жизни не попадавшие в аварии. Однако большая часть активно пользующихся машиной граждан с приличным водительским стажем хотя бы однажды оказывалась участником ДТП — либо виновником, либо в качестве пострадавшей стороны. И теряли массу времени в ожидании ДПС.

Когда авария не подпадает под критерии европротокола, сотрудники дежурной части местной ГИБДД могут предложить ее участникам сфотографировать место происшествия с разных ракурсов и ехать своим ходом к ним для оформления.

Но владельцев авто, оказавшихся в подобных авариях, такой вариант устраивает далеко не всегда, особенно если машины застрахованы по КАСКО. И тогда им приходится ждать явления инспектора ДПС лично. Как и водителям машин в авариях со скрывшимся виновником происшествия.