Марка smart прекращает свое существование

По информации издания Handelsblatt, в настоящий момент обсуждается вопрос о ликвидации бренда smart, выпускающего миниатюрные ситикары. Решение будет принято до конца года. Спасти немецкую марку могли бы французы из Renault. Но станут ли они вкладывать в убыточный актив?
Как сообщает агентство Evercore ISI, «смарт» несет убытки в миллиарды, ежегодно разоряя Daimler AG на 700 000 000 евро. Спрос на недешевые компактные автомобили стремительно падает.
По предварительным данным, Ола Каллениус — преемник главы концерна Дитера Цетше — намерен остановить деятельность убыточной марки. Если, конечно, в дело не вмешаются коллеги из Renault, с которыми у немцев налажены партнерские отношения.
Однако французы поспешили откреститься от таких взаимодействий, а значит с большой долей вероятности можно полагать, что до конца года на smart будет поставлена жирная точка.
Впрочем, в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» не очень-то верят в подобный исход событий.
— smart будет постепенно снижать количество моделей с двигателем внутреннего сгорания и полностью переходить на безэмиссионный электрический привод на моделях smart fortwo, smart fortwo cabriolet и smart forfour, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в российском представительстве бренда.
Ясно одно: и без того непопулярные на нашем рынке автомобили исчезнут полностью. Эти сведения, в частности, подтвердили и официальные представители марки.
— В настоящее время smart принял решение не выводить электрические модели smart EQ fortwo и smart EQ forfour на российский рынок. Однако мы продолжим его анализировать с целью поиска других потенциальных возможностей для марки, — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе бренда.