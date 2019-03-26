Марка smart прекращает свое существование

Как сообщает агентство Evercore ISI, «смарт» несет убытки в миллиарды, ежегодно разоряя Daimler AG на 700 000 000 евро. Спрос на недешевые компактные автомобили стремительно падает.

По предварительным данным, Ола Каллениус — преемник главы концерна Дитера Цетше — намерен остановить деятельность убыточной марки. Если, конечно, в дело не вмешаются коллеги из Renault, с которыми у немцев налажены партнерские отношения.

Однако французы поспешили откреститься от таких взаимодействий, а значит с большой долей вероятности можно полагать, что до конца года на smart будет поставлена жирная точка.

Впрочем, в пресс-службе АО «Мерседес-Бенц РУС» не очень-то верят в подобный исход событий.