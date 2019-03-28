Что получат россияне вместо свежего Ford Kuga

Румынское подразделение американского автостроителя опубликовало тизер Ford Kuga свежей, третьей по счету, генерации. Авто будут собирать на одной модульной платформе с «Фокусом», и выполнят в одном с ним стиле. Машина получит светодиодную оптику и стильную надпись с названием модели по центру нижней части крышки багажника.

Кроме того, как уже писал портал «АвтоВзгляд», Kuga в Европе выйдет и в семиместном варианте, заменив малопопулярный Ford Edge. Но вот россиянам оценить по достоинству новинку не удастся. Бренд покидает Россию, оставив нам только коммерческий Transit, но собирается сделать это красиво.

Ford планирует потратить на реструктуризацию своего производства и сети ретейлеров в общей сложности 450—500 млн. долларов. 200 млн. из них уйдет на компенсационные выплаты уволенным сотрудникам и оставшимся без работы поставщикам. Большую часть этой суммы отдадут уже в текущем году. Напомним, что «фордовские» конвейеры в Набережных Челнах и Всеволожске остановятся в конце июня, а к сентябрю все легковушки из складских запасов будут распроданы.