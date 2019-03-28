Как определить, что засада ГИБДД перед вами — «левая»

Рядовые патрульные ГИБДД — когда без ведома, а когда и с неофициального разрешения непосредственного командира — выполняют не то, что прописано официально в том же путевом листе машины, а занимаются «халтурой», то есть «левачат».

Для этого они выбирают место, где водители частенько нарушают ПДД и «рубят» там протоколы для отчетности или взятки за их несоставление. Либо «оккупируют» какой-нибудь ключевой перекресток или улицу в районе и стоят там, проверяя документы у всех проезжающих.

Это же гораздо интереснее чем, например, официально и дисциплинированно скучать под объективами уличных камер слежения на оживленной городской трассе. Ведь «на районе», в точке, которая не контролируется с помощью видео, может попасться машина с проблемными документами, пьяный за рулем, или просто зашуганный водитель, с которого можно вытянуть взятку либо оформить не вполне законный протокол. И плевать, что по документам они в это время должны находиться в совершенно ином месте.

На самом же деле, ни один экипаж инспекторов просто так, по собственной инициативе, нигде проверять документы у водителей не имеет права. По крайней мере, теоретически. Более того, задания обычно задокументированы. По крайней мере, должны быть задокументированы — ведь полицейская незаконная «халтура» все равно имеет место повсеместно.