Как определить, что засада ГИБДД перед вами — «левая»

Остановка машины сотрудником ГИБДД «для проверки документов» — событие для большинства водителей рутинное. Этим обстоятельством порой пользуются нечистоплотные полицейские, отправляясь «на охоту» на чужую территорию или без официального приказа начальства.
Максим Строкер

Рядовые патрульные ГИБДД — когда без ведома, а когда и с неофициального разрешения непосредственного командира — выполняют не то, что прописано официально в том же путевом листе машины, а занимаются «халтурой», то есть «левачат».

Для этого они выбирают место, где водители частенько нарушают ПДД и «рубят» там протоколы для отчетности или взятки за их несоставление. Либо «оккупируют» какой-нибудь ключевой перекресток или улицу в районе и стоят там, проверяя документы у всех проезжающих.

Это же гораздо интереснее чем, например, официально и дисциплинированно скучать под объективами уличных камер слежения на оживленной городской трассе. Ведь «на районе», в точке, которая не контролируется с помощью видео, может попасться машина с проблемными документами, пьяный за рулем, или просто зашуганный водитель, с которого можно вытянуть взятку либо оформить не вполне законный протокол. И плевать, что по документам они в это время должны находиться в совершенно ином месте.

На самом же деле, ни один экипаж инспекторов просто так, по собственной инициативе, нигде проверять документы у водителей не имеет права. По крайней мере, теоретически. Более того, задания обычно задокументированы. По крайней мере, должны быть задокументированы — ведь полицейская незаконная «халтура» все равно имеет место повсеместно.

Так как же водителю вычислить, кто перед ним: экипаж, официально выполняющий поставленную задачу, или гаишники-«нелегалы», настроенные «развести» его? Итак, следует обратить внимание на то как именно они располжились.

Патрульная машин должна стоять с включенной «люстрой» спецсигнала. Причем так, чтобы не мешать движению транспорта. Место полицейской «засады» обычно обозначается красно-белыми конусами безопасности. Когда этот антураж отсутсвует — стоит насторожиться.

Если вас остановили подозрительный с этой точки зрения экипаж и начал себя странно вести — задавать не относящиеся к делу вопросы, пытаться обыскивать вас и машину без понятых и видеофиксации, нужно сделать следующее. Спокойно потребуйте, чтобы сотрудники вели себя в рамках законодательства и начинайте снимать инспекторов, их жетоны, госномера их машины и вообще все происходящее на камеру видеорегистратора или смартфона.

При этом громко сообщите служивым, что этот видеоматериал будет приложен к жалобе на их действия в прокуратуру и начальнику местной ГИБДД. На этом этапе гаишники, «халтурящие» в нарушение официального приказа, обычно немедленно желают водителю «счастливого пути» и исчезают вдали.

штрафы, взятка, ПДД, КоАП, ГИБДД, коррупция
28 марта 2019
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