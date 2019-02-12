В России собрали 75 000 Ford Kuga

На сегодняшний день Ford Kuga производят в России по полному циклу. Стоит заметить, что перед тем, как встать на отечественный конвейер, модель прошла целый ряд доработок для адаптации к нашим суровым погодным и дорожным условиям, а также к экономической ситуации.

В итоге автомобиль получил не только зимний пакет, включающий обогрев руля, передних сидений, «лобовухи» в районе «дворников» и форсунок стеклоомывателя. На кроссовер дают расширенную до 12 лет гарантию на сквозную коррозию кузова, а под капотом прячутся моторы, «питающиеся» 92-м бензином.

Стоит напомнить, что Kuga в варианте «Ультра комфорт» представили на отечественном рынке совсем недавно. В его основу легла модель в комплектации Titanium с добавленными к штатному списку оборудования адаптивной передней оптикой, функцией hands-free открытия пятой двери, а также парктроников и боковых зеркал с электроприводом. Ценник на такую «Кугу» стартует от 1 845 000 рублей. Кстати, такую же версию получили еще две модели: Focus и Mondeo.