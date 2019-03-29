Как немцы жестко испытали новейший Porsche Taycan

Пресс-служба премиального бренда из Штутгарта рассказала, о том, через какие испытания пришлось пройти их новейшей модели. Речь идет о Porsche Taycan — первом электромобиле марки. Как оказалось, предсерийные образцы преодолели миллионы километров в самых разных условиях.
Четырехдверный Porsche Taycan, построенный, к слову сказать, на одной платформе с Audi e-tron GT, сейчас уже находится на последних стадиях испытания, после чего автомобиль будет готов пойти в серийное производство.
Но до того, ему пришлось пройти практически через огонь и воду, не говоря об исследованиях на стендах. Так, в Скандинавии рядом с Полярным кругом проверяли динамику Taycan на заснеженном и ледяном покрытии. Под палящим солнцем Африки следили и, конечно, корректировали работу аккумуляторных батарей.
- До того, как Taycan появится на рынке к концу года, он пройдет примерно шесть миллионов километров по всему земному шару. — рассказал один из руководителей разработки модельного ряда Стефан Векбах.
В общей сложности, «Тайкан» протестировался в 30 странах, включая США, Китай, Эмираты (ОАЭ) и Финляндию, при температуре от −35 до +50 градусов по Цельсию и влажности воздуха от 20% до 100%. Дороги пролегали на уровне от 85 до 3000 м над уровнем моря. Кстати, во всем этом участвовало более 1000 водителей и инженеров.
Напомним, что по предварительным данным, автомобиль в самой младшей модификации получит силовую установку, развивающую до 400 л. с. (в варианте Turbo — до 500 «лошадей»).