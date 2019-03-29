Как немцы жестко испытали новейший Porsche Taycan

Четырехдверный Porsche Taycan, построенный, к слову сказать, на одной платформе с Audi e-tron GT, сейчас уже находится на последних стадиях испытания, после чего автомобиль будет готов пойти в серийное производство.

Но до того, ему пришлось пройти практически через огонь и воду, не говоря об исследованиях на стендах. Так, в Скандинавии рядом с Полярным кругом проверяли динамику Taycan на заснеженном и ледяном покрытии. Под палящим солнцем Африки следили и, конечно, корректировали работу аккумуляторных батарей.