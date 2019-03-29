Власти придумали новую схему ограничения парковки во дворах

В Москве, например, давние потуги Дептранса запретить парковку во дворах или, по крайней мере, сделать ее платной, решили обосновать с помощью науки и уговорили ученых выступить с инициативой подобного запрета. Мол, граждане, видите — это не мы, а доценты с кандидатами толкают нас на непопулярную меру.

И уж не знаем, что столичные градоначальники им посулили, но научное сообщество Максима Ликсутова не подвело и предложило к пресловутым «выделенкам», по которым очень скоро нельзя будет ездить даже в выходные; дорогущим платным парковкам и все растущим числом улиц, где парковаться запрещено по совершенно необъективным причинам, прибавить запрет на парковку в собственном дворе. Особенно если этот двор — в новостройке.

– Обустроив в новом объекте недвижимости большое количество парковочных мест, инвестор не сможет каким-либо образом повлиять или увеличить пропускные способности существующей транспортной инфраструктуры для доступа транспорта к этим парковочным местам', — заявляет Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, на которого ссылаются эксперты ресурса «ТриБолта». — То есть ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, а также активное использование парковочных мест создаст нагрузку на общественную инфраструктуру, в первую очередь на транспортную…