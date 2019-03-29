Власти придумали новую схему ограничения парковки во дворах

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Когда чуть ли не все более или менее вменяемые схемы, ограничивающие использование личного автомобиля в мегаполисе реализованы, а результата по избавлению города от пробок как не было так и нет, городские власти, измученные собственной беспомощностью в решении транспортных проблем, идут во все тяжкие.
Ефим Розкин

В Москве, например, давние потуги Дептранса запретить парковку во дворах или, по крайней мере, сделать ее платной, решили обосновать с помощью науки и уговорили ученых выступить с инициативой подобного запрета. Мол, граждане, видите — это не мы, а доценты с кандидатами толкают нас на непопулярную меру.

И уж не знаем, что столичные градоначальники им посулили, но научное сообщество Максима Ликсутова не подвело и предложило к пресловутым «выделенкам», по которым очень скоро нельзя будет ездить даже в выходные; дорогущим платным парковкам и все растущим числом улиц, где парковаться запрещено по совершенно необъективным причинам, прибавить запрет на парковку в собственном дворе. Особенно если этот двор — в новостройке.

– Обустроив в новом объекте недвижимости большое количество парковочных мест, инвестор не сможет каким-либо образом повлиять или увеличить пропускные способности существующей транспортной инфраструктуры для доступа транспорта к этим парковочным местам', — заявляет Михаил Якимов, профессор МАДИ, директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, на которого ссылаются эксперты ресурса «ТриБолта». — То есть ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, а также активное использование парковочных мест создаст нагрузку на общественную инфраструктуру, в первую очередь на транспортную…

И далее говорит о том, что во многих европейских городах законодательно регулируются возможности обустройства парковочных мест в новых и реконструируемых объектах недвижимости, в частности в центральных частях городов. Иначе говоря, в таких городах инвестор при всем желании обустроить два машино-места на одну квартиру в элитном жилом доме не сможет это сделать, не нарушив региональное и местное законодательство.

И хотя определенный резон в этих доводах есть, но нельзя забывать, что ни в одном европейском городе не ведется такое массовое и безалаберное жилищне строительство, как в Москве. Где власти только на словах отказались от точечной застройки, а на деле, в погоне за легким рублем, позволяют строительным компаниям до безобразия уплотнять новыми многоэтажками давно сложившиеся районы и микрорайоны — что в центре мегаполиса, что за пределами ТТК.

И при этом, давая разрешение на строительство, даже не думают о расширении дорожно-транспортной сети конкретного микрорайона и его транспортных связей. Но, как мы видим, хотят решить проблему за счет простых людей, вложивших немалые средства в строящуюся недвижимость и имеющих право на комфортное в ней проживание со всеми своими чадами, домочадцами и автомобилями.

Между тем, по данным аналитиков ЦИАН, из-за все растущих парковочных проблем, машино-места во дворах новостроек Москвы разлетаются сегодня как горячие пирожки — за последнее время продажи парковок в новостройках выросли на 40% даже несмотря на то, что их цена ой, как кусается, варьируясь от 1 млн. рублей для новостроек «комфорт-класса» за ТТК до 5—10 млн. рублей в элитных новостройках в пределах Садового кольца.

Да, я согласен с экспертом, что ввод в эксплуатацию объекта недвижимости, а также активное использование парковочных мест создаст нагрузку на общественную инфраструктуру, в первую очередь на транспортную. Но это опять-таки вопрос к команде Собянина, торгующей местами под жилищную застройку, не задумываясь о транспортных проблемах.

И у меня почему-то нет сомнений, что этот своеобразный запрет на парковку во дворах обязательно будет реализован, как только товарищи ученые четко сформулируют и передадут на рассмотрение правительства Москвы принципы, по которым планируют ограничить продажу машино-мест в новостройках. А за ними придет очередь и дворов в старых домах…

Фото mtdata.ru
парковка, платная парковка, заторы, пробки, дептранс
29 марта 2019
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