Первые экземпляры Chery Tiggo 4 поступили к российским дилерам

А пока дорестайлинговый Chery Tiggo 4 на российском рынке доступен в двух комплектациях: Comfort и Luxury в ценовом диапазоне от 999 900 до 1 099 900 рублей. У начальной версии в списке оснащения уже имеется необходимый минимум комфортных опций: кондиционер, обогрев сидений, круиз-контроль, центральный передний подлокотник и прочее оборудование.

Обе комплектации заряжены 2-литровым бензиновым мотором мощностью 122 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором. Длина китайского кроссовера составляет 4298 мм, ширина — 1830 мм при высоте в 1647 мм. Колесная база — 2610 мм. Что касается дорожного просвета, то его размер — 190 мм, при этом Chery Tiggo 4 способен преодолеть брод глубиной до 600 мм.