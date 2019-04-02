Пилотка вместо автопилота: тест-драйв нового Nissan Qashqai питерской сборки

С посвежевшим Nissan Qashqai я успел познакомиться еще прошлым летом. Это был кроссовер в скудной европейской версии, да еще и со скромным, но бесподобным дизельным мотором. Хочется расплакаться и чертыхнуться, но даже из минимиального набора «евро-плюшек» до российского покупателя почти ничего не доехало. Впрочем, скажем «аригато», что хотя бы доехала сама машина.

Нет, внешний «улучшайзинг» на месте. Дизайн-концепция в «бумеранг-стиле» кроссоверу к лицу. Эффектные бамперы, V-образный «гриль», хищного вида оптика и изящные колесные диски 19-го диаметра — вот с таким «Кашкаем» нам теперь жить.

А что же под одеждой? Внутри — более качественные материалы отделки с покрытием, вроде бы даже защищающим от царапин. Еще нельзя не заметить новый, «подрезанный» снизу руль и приятную на ощупь кожу. Хотя — девочки не дадут соврать — моя кожа приятнее.