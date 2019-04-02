Пилотка вместо автопилота: тест-драйв нового Nissan Qashqai питерской сборки

За 12 лет кроссовер Nissan Qashqai разошелся по планете Земля тиражом в 2 300 000 экземпляров: 300 000 было продано в России, из них 70 000 — питерской сборки. Давайте проверим, насколько хуже или лучше стал обновленный автомобиль после того, как в него залезли русские руки.
Вячеслав Василенко

С посвежевшим Nissan Qashqai я успел познакомиться еще прошлым летом. Это был кроссовер в скудной европейской версии, да еще и со скромным, но бесподобным дизельным мотором. Хочется расплакаться и чертыхнуться, но даже из минимиального набора «евро-плюшек» до российского покупателя почти ничего не доехало. Впрочем, скажем «аригато», что хотя бы доехала сама машина.

Нет, внешний «улучшайзинг» на месте. Дизайн-концепция в «бумеранг-стиле» кроссоверу к лицу. Эффектные бамперы, V-образный «гриль», хищного вида оптика и изящные колесные диски 19-го диаметра — вот с таким «Кашкаем» нам теперь жить.

А что же под одеждой? Внутри — более качественные материалы отделки с покрытием, вроде бы даже защищающим от царапин. Еще нельзя не заметить новый, «подрезанный» снизу руль и приятную на ощупь кожу. Хотя — девочки не дадут соврать — моя кожа приятнее.

Из сладостей бытия у «Кашкая» есть обогрев «баранки» и всех сидений без исключения. А еще тут установлен мультимедийно-информационный комплекс на базе «Яндекс.Авто», умеющий в режиме он-лайн передавать информацию о пробках, отражать на штатном дисплее содержимое смартфонов и выходить в Интернет. Причем командовать головным устройством можно голосом. Если, конечно, он у вас не такой писклявый, как у Владимира Преснякова.

Экран выдает вполне пристойного качества картинку. А за посещение сайтов, и не всегда пристойных, отвечает модем со встроенной сим-картой. Да-да, еще один повод купить обновленный Nissan Qashqai — годовой доступ в Сеть.

Кстати, если раньше «Яндекс.Авто» был несовместим с камерой заднего вида, как в Nissan X-Trail, то теперь никаких проблем с софтом нет. Как, впрочем, и не обделены больше USB-разъемом пассажиры второго ряда — признали таки японцы, что сзади тоже ездят люди.

А еще для нашего брата удалось выбить более производительный генератор — 180 А. Даже после длительного простоя на морозе трудностей с пуском движка быть не должно. По крайней мере, в теории. Ну а как будет на практике — проверим зимой.

Жаль, но от хваленого фирменного комплекса Nissan ProPilot осталось только название. По истине знатный коктейль всяких полезностей достался россиянам в усеченном виде. Ни на какую полуавтономную систему управления рассчитывать не стоит. В общем, пилотка нам вместо автопилота.

Адаптивный круиз-контроль, умеющий соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта вплоть до полной остановки, «адаптивничает» в Европе. Но не в России. Лишили русского человека и такой «приколюшки», как функция удержания машины в полосе движения.

Хорошо, что хоть оставили систему экстренного торможения, которая поможет избежать лобового удара. Ну или хотя бы попробует помочь. Еще из ассистентов наших водителей — индикатор, предупреждающий об опасных объектах при езде задним ходом. Правда, он не останавливает автомобиль, а лишь сигнализирует о препятствии. Причем ни на пешеходов, ни на велосипедистов — хоть ты тресни — не реагирует.

Зато специально для России подверглась модернизации подвеска. «Кашкаю» достались перенастроенные амортизаторы и новые пружины уменьшенной жесткости. Отныне кроссовер не штормит из стороны в сторону, как выпивоху после бара. Да и пропали откровенные вибрации на руле.

Кстати, сам руль обзавелся более четкими реакциями и стал отзывчивее на возврате. За правильно подобранные настройки электроусилителя определенно стоит махнуть рюмаху саке. А еще без малого на 20% увеличена жесткость стабилизаторов поперечной устойчивости. В общем, подгузники и освежитель воздуха в поездку можно с собой не брать.

Моторы — прежние: никакого дизеля. «Кашкай» с младшим движком объемом 1,2 литра больше стоит, чем едет. И то — если кто-то тащит на галстуке или толкает сзади. А вот 2-литровый агрегат — песня. Пусть даже и звучит она на разгоне довольно громко. Хотя и много тише, чем раньше — благодаря дополнительным килограммам звукопоглощающих материалов. На «шумке» в этот раз не сэкономили — она здесь везде, где только можно. Поэтому ни ветер, ни звук мотора не нарушат интимный разговор обитателей салона.

Кстати, новые калибровки получил вариатор. Теперь он умеет имитировать переключения передач и способствовать более эффективному ускорению. Во всяком случае, по ощущениям динамика действительно неплохая. Да и педаль газа быстрее реагирует на нажатия. Умеют ведь, когда захотят.

Подводя итог, можно сказать, что благодаря чуткому рулю, минимизированным кренам и слаженной работе вариатора с топовым мотором, ехать и управлять Nissan Qashqai стало гораздо веселее. Пусть нас кинули на причуды электроники, но зато одарили комфортом и не убили ценой. Прайс-лист стартует с 1 300 000 рублей.

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2 апреля 2019
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