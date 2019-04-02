Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и едет в Россию

Официальной премьеры еще не было, судя по всему, новинку привезут на автосалон в Шанхае, чьи двери распахнутся 16 апреля. Но некоторые подробности стали известны уже сегодня.

Кроме того, что рестайлинговый Chery Tiggo 8 получил пересмотренные бамперы, модернизированную оптику и перелицованную решетку радиатора, кроссовер вооружили свежим мотором.

Теперь покупателям предоставлен выбор между уже знакомым 1,5-литровым турбомотором мощностью 149 л. с. и более современным, 179-сильным движком объемом 1,6 л. Последний агрегатируется с «механикой», либо с шестискоростным «роботом».

Трехрядный Tiggo 8 имеет все шансы добраться до отечественных потребителей. Эту информацию порталу «АвтоВзгляд» подтвердила официальный представитель Chery в России Евгения Никитена-Кацарская. Но если авто и приедет к нам, то не раньше следующего года.