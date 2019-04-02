Кроссовер Chery Tiggo 8 обновился и едет в Россию

Китайские СМИ растиражировали фотографии обновленного Chery Tiggo 8, а также раскрыли техническую информацию о модели. Флагманский кроссовер, дебютировавший на Пекинском автосалоне около года назад, обзавелся новым мотором.
Официальной премьеры еще не было, судя по всему, новинку привезут на автосалон в Шанхае, чьи двери распахнутся 16 апреля. Но некоторые подробности стали известны уже сегодня.
Кроме того, что рестайлинговый Chery Tiggo 8 получил пересмотренные бамперы, модернизированную оптику и перелицованную решетку радиатора, кроссовер вооружили свежим мотором.
Теперь покупателям предоставлен выбор между уже знакомым 1,5-литровым турбомотором мощностью 149 л. с. и более современным, 179-сильным движком объемом 1,6 л. Последний агрегатируется с «механикой», либо с шестискоростным «роботом».
Трехрядный Tiggo 8 имеет все шансы добраться до отечественных потребителей. Эту информацию порталу «АвтоВзгляд» подтвердила официальный представитель Chery в России Евгения Никитена-Кацарская. Но если авто и приедет к нам, то не раньше следующего года.
Будет ли это дорестайлинговый «паркетник» или уже в доработанном варианте, говорить пока рано. Более того: кроссовер должен пройти сертификацию, а процесс это не быстрый и занимает от трех до восьми месяцев. Решение также будет основано и на маркетинговых исследованиях: какое авто больше заинтересует покупателей.
Кстати, «восьмерка» — не единственный вероятный новичок на российском рынке: возможно, ребята из Поднебесной прикатят грядущей осенью еще один кроссовер — стильный и современный Exeed TX.
Пополнит ли он продуктовую линейку Chery или откроет продажи нового суббренда — ясности нет. Но если в Европе новинку представят с гибридной силовой установкой или исключительно с электромоторами, то у нас автомобиль появится с бензиновым агрегатом.