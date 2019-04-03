Как Президент РФ открыл завод Mercedes в России

Итак,3 апреля 2019 года отныне войдет в историю как день, когда в России стартовало производство легковых автомобилей Mercedes-Benz. Нужно признать, что штутгартцы затянули с собственным производством — их прямые конкуренты из Баварии уже много лет штампуют свои модели в Калининграде. Кстати, сами немцы из BMW считают свой завод в нашей стране своим самым лучшим детищем, это к вопросам скептиков относительно якобы ненадлежащего качества российской сборки.

Как бы то ни было, но полтора года назад в чистом поле Солнечногорского района Московской области был заложен первый камень и вот сегодня новенький с иголочки завод за за 19 миллиардов рублей открывает свои двери для чиновников и представителей СМИ. Торжественную церемонию отрыл Президент РФ Владимир Путин. Затем речь «толкнул» генеральный директор концерна Mercedes-Benz AG Дитрих Цетше и другие официальные лица.