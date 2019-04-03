Как Президент РФ открыл завод Mercedes в России

Несколько лет к ряду ожидаемое пришествие Mercedes в Россию состоялось. Нет, речь не об автомобилях марки, пользующихся у нас уверенным спросом и уважением, а о заводе бренда, который все-таки заработал в нашей стране. И это событие настолько знаковое, что отметить его приехал лично Президент РФ Владимир Путин.
Итак,3 апреля 2019 года отныне войдет в историю как день, когда в России стартовало производство легковых автомобилей Mercedes-Benz. Нужно признать, что штутгартцы затянули с собственным производством — их прямые конкуренты из Баварии уже много лет штампуют свои модели в Калининграде. Кстати, сами немцы из BMW считают свой завод в нашей стране своим самым лучшим детищем, это к вопросам скептиков относительно якобы ненадлежащего качества российской сборки.
Как бы то ни было, но полтора года назад в чистом поле Солнечногорского района Московской области был заложен первый камень и вот сегодня новенький с иголочки завод за за 19 миллиардов рублей открывает свои двери для чиновников и представителей СМИ. Торжественную церемонию отрыл Президент РФ Владимир Путин. Затем речь «толкнул» генеральный директор концерна Mercedes-Benz AG Дитрих Цетше и другие официальные лица.
Новое производство позволит на начальном этапе собирать 25 000 автомобилей в год. Пока запущена первая линия по производству E-класса, чуть позже на конвейер встанут популярные в нашей стране кроссоверы GLC, GLE и GLS.
Также предприятие создало свыше тысячи новых рабочих мест –– на данный момент уже наняты более 500 человек, 36% из которых — женщины. В автостроительстве считается, что дамы гораздо более стрессоустойчивы и лучше выполняют однообразную и монотонную работу на конвейере. Большинство рабочих — окрестных населенных пунктов.
Кстати сказать, портал «АвтоВзгляд» запечатлел, как Владими Путин открыл самое новое в мире «мерседесовское» предприятие.
Одним словом, долгий и тернистый путь трехлучевой звезды завершился-таки еще одним собственным производством. Никто и не скрывает, что российские бонзы были напрямую заинтересованы в его создании — после принятия ряда законов о том, что чиновники обязаны ездить на автомобилях российского производства.
Так что в самом обозримом будущем российские бюрократы будут сплошняком лихо рассекать по стране на новеньких комфортабельных «мерсах» Е-класса. А что — российский автомобиль полного цикла сборки да и цену наверняка подгонят под прописанный в законе «лимит». Ах, да — еще ведь и рабочие места создали!