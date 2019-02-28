Mercedes-Benz получил ОТТС на автомобили, которые будут выпускаться в России

Фото: Mercedes-Benz
В открытой базе «Росстандарта» появилось сразу несколько одобрений типа транспортного средства (ОТТС), выданных компании Mercedes-Benz. В документах упоминаются 23 модификации седана, универсала, купе и кабриолета Е-класса, которые встанут на конвейер российского завода марки.
Кристина Извекова

ОТТС, опубликованные «Росстандартом», вступят в силу 31 марта нынешнего года — документы действительны в течение 12 месяцев. О том, что бумаги выданы именно на росссийские «Мерседесы», свидетельствует отметка в поле «Сборочные заводы и их адреса», где указана компания ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус», расположенная в индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорском районе Подмосковья.

Как уже было сказано, в ОТТС упоминаются 23 различные модификации седана, универсала, купе и кабриолета Mercedes-Benz E-класса. Однако это вовсе не значит, что все эти версии будут продаваться в России. Штутгартцы лишь получили разрешение на запуск машин после локализации их производства: итоговое решение о выводе тех или иных исполнений они примут сами.

Напомним, что торжественная церемония запуска подмосковного завода Mercedes-Benz состоится в апреле, и тогда же увидит свет первый российский автомобиль с трехлучевой звездой на капоте. Сначала на конвейер встанут машины семейства Е-класса, а чуть позже — кроссоверы GLC, GLE и GLS. Авто будут производиться по технологии полного цикла со сваркой и окраской, а поставку сборочных комплектов наладят из Штутгарта.

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28 февраля 2019
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