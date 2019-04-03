Mercedes-Benz готовит к премьере маленький «Гелендваген»

Немцы не смогли побороть искушения расширить продуктовую линейку такого перспективного сегмента, как SUV. Правда, о появлении новейшего Mercedes-Benz GLB говорят уже больше года: модель не раз попадала на шпионские снимки во время тестов.

Кроссовер создали на основе той же де модульной платформы MFA, что и все современное семейство A-класса, включая CLA и GLA. Подробности о новинке пока держаться в секрете, но стоит ожидать, что техническую начинку авто унаследует от соплатформенников. А вот элементами дизайна поделится внушительный G-класс, отличающийся квадратными рубленными формами.

Судя по скетчу, GLB получит мультимедийный комплекс MBUX, перетянувший управление автомобильными системами на себя. Отсюда и минимум кнопок на центральной консоли.

По предварительным данным, кроссовер оснастят туромоторами объемом 1,3, 1,6 и 2 л с диапазоном мощностей от 160 до 300 л. с. Ожидается, что серийный образец дебютирует грядущей осенью, а продажи стартуют в конце текущего — начале следующего года.