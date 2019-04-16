Шанхай-2019: Aston Martin показал свой первый серийный автомобиль на батарейках

Фото: Aston Martin
Британский бренд Aston Martin, знаменитый своими роскошными спорткарами, привез на гостеприимно распахнувший двери Шанхайский автосалон свой первый серийный автомобиль на электротяге, получивший имя Rapide E и анонсированный еще в 2015 году.
Светлана Ермолаева

Роскошный спортивный электромобиль Aston Martin Rapide E автостроитель разрабатывал целых четыре года вместе со специалистами подразделения Advanced Engineering компании Williams, специализирующейся на технологиях электрификации и аккумуляторных батарей.

Производство «зеленой» новинки откроют в ближайшее время на свежепостроенной специально для электрокаров производственной площадке, расположившейся в английской деревне Сент-Атан в Южном Уэльсе, Серию ограничат 155 экземплярами.

Автомобиль вооружили двумя электромоторами, выдающими в общей сложности 610 л. с. с максимальным крутящим моментом в 950 Нм. Двигатели питает 800-вольтовая батарея. Конструктивно аккумулятор занял как раз традиционное место шестилитрового W12 вкупе с коробкой передач. Запас хода авто на одной зарядке доходит до 320 км пути.

Первую сотню Rapide E разменивает менее, чем за 4 с, а его максимальная скорость ограничивается 250 км/ч.

Кстати, на стенде бренда рядом с новинкой поставили концепткроссовер Lagonda All-Terrain, чья мировая премьера состоялась в начале марта на автосалоне в Женеве. Прототип обещает перерасти в серийный экологически чистый «паркетник», чьи характеристики пока держатся под покровом тайны.

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17 апреля 2019
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