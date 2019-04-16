Шанхай-2019: Aston Martin показал свой первый серийный автомобиль на батарейках

Роскошный спортивный электромобиль Aston Martin Rapide E автостроитель разрабатывал целых четыре года вместе со специалистами подразделения Advanced Engineering компании Williams, специализирующейся на технологиях электрификации и аккумуляторных батарей.

Производство «зеленой» новинки откроют в ближайшее время на свежепостроенной специально для электрокаров производственной площадке, расположившейся в английской деревне Сент-Атан в Южном Уэльсе, Серию ограничат 155 экземплярами.

Автомобиль вооружили двумя электромоторами, выдающими в общей сложности 610 л. с. с максимальным крутящим моментом в 950 Нм. Двигатели питает 800-вольтовая батарея. Конструктивно аккумулятор занял как раз традиционное место шестилитрового W12 вкупе с коробкой передач. Запас хода авто на одной зарядке доходит до 320 км пути.