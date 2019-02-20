Aston Martin анонсировал выход новейшего гиперкара

Есть предположение, что в конечном итоге купе назовут Valhalla. Судя по всему, автомобиль займет в продуктовой линейке место на ступеньку ниже Aston Martin Vaklyrie. А интригующее изображение намекает на то, что болид получит менее экспрессивную внешность, чем у «прародителя».

Aston Martin Project 003 построят на ультралегкой платформе и вооружат гибридной силовой установкой с турбированным бензиновым мотором. Технические характеристики пока держатся в секрете, хотя ранее и упоминалось о мощном V6. Предположительно, развивающим не менее 800 — 1000 л. с.

Спортивное купе оснастят активным аэродинамическим обвесом и навороченной подвеской. Авто выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров и будет доступно состоятельным покупателям по всему миру. Первые экземпляры выпустят на рынок в конце 2021 года.

Напомним, что в осенью прошлого года марка Aston Martin показала свой первый кроссовер DBX.