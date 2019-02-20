Aston Martin анонсировал выход новейшего гиперкара

Фото: Aston Martin
Британцы показали новый тизер свежего среднемоторного гиперкара Aston Martin под кодовым названием Project 003. Разработчики назвали модель Son of Vaklyrie («Сын Валькирии»). Какое же имя получит серийный образец?
Светлана Ермолаева

Есть предположение, что в конечном итоге купе назовут Valhalla. Судя по всему, автомобиль займет в продуктовой линейке место на ступеньку ниже Aston Martin Vaklyrie. А интригующее изображение намекает на то, что болид получит менее экспрессивную внешность, чем у «прародителя».

Aston Martin Project 003 построят на ультралегкой платформе и вооружат гибридной силовой установкой с турбированным бензиновым мотором. Технические характеристики пока держатся в секрете, хотя ранее и упоминалось о мощном V6. Предположительно, развивающим не менее 800 — 1000 л. с.

Спортивное купе оснастят активным аэродинамическим обвесом и навороченной подвеской. Авто выйдет ограниченным тиражом в 500 экземпляров и будет доступно состоятельным покупателям по всему миру. Первые экземпляры выпустят на рынок в конце 2021 года.

Напомним, что в осенью прошлого года марка Aston Martin показала свой первый кроссовер DBX.

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20 февраля 2019
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