Шанхай-2019: когда доберется до России большой Chery Tiggo 8

Предыдущий вариант Tiggo 8 хотя и выглядел солидно, но уж больно тяжеловесно: его массивность казалась надуманной, с необоснованной пока еще для марки претензией на премиальность. И дизайнеры Chery вовремя поняли свой просчет (хотя, говорят, их к этому сподвигло не собственное художественное чутье, а довольно серьезный спад продаж новинки рынка прошлого года). Но так или иначе работа над ошибками была проведена, и мы видим сегодня очень взвешенную машину, экстерьер которой, соответствуя всем трендам современного автостроения, весьма индивидуален и првлекателен.

По-прежнему двухсекционная решетка радиатора с крупной фирменной эмблемой на хромированной полоске стала легче. «Мордочка» «паректника», благодаря появлению новых компактных противотуманок, подтянулась, придав авто стремительности и напора. При этом от агрессии первого варианта не осталось и следа — остались одни спортивные амбиции, задор и уверенность в себе.