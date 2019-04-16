Шанхай-2019: когда доберется до России большой Chery Tiggo 8

Впрочем, не только во вместимости дело. Автомобиль, поступивший в продажу на китайском рынке летом прошлого года, к сегодняшнему дню изменился кардинально и внешне, и внутренне. Да еще и обзавелся более мощным мотором. Впору бы говорить даже о новом поколении модели, но нет — это все-таки рестайлинг. Но какой!
Предыдущий вариант Tiggo 8 хотя и выглядел солидно, но уж больно тяжеловесно: его массивность казалась надуманной, с необоснованной пока еще для марки претензией на премиальность. И дизайнеры Chery вовремя поняли свой просчет (хотя, говорят, их к этому сподвигло не собственное художественное чутье, а довольно серьезный спад продаж новинки рынка прошлого года). Но так или иначе работа над ошибками была проведена, и мы видим сегодня очень взвешенную машину, экстерьер которой, соответствуя всем трендам современного автостроения, весьма индивидуален и првлекателен.
По-прежнему двухсекционная решетка радиатора с крупной фирменной эмблемой на хромированной полоске стала легче. «Мордочка» «паректника», благодаря появлению новых компактных противотуманок, подтянулась, придав авто стремительности и напора. При этом от агрессии первого варианта не осталось и следа — остались одни спортивные амбиции, задор и уверенность в себе.
Эти амбиции производитель подчеркнул новым силовым агрегатом — теперь под капотом SUV размещается турбированный 1.6 TGDI мощностью 197 л. с., агрегатированный с 7-ступенчатым «роботом» с модными нынче двумя мокрыми сцеплениями.
Этим свежим движком, запущенным в серию в 2017 году, китайцы очень гордятся, подчеркивая, что теперь машина ест смешные для ее габаритов (длина — 4700 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм, колесная база — 2710 мм) 7,4 литра на сотню километров пробега, а по уровню вредных выбросов вписывается чуть ли не в стандарт «Евро-6».
Правда, пока остается открытым вопрос, приедет ли этот чудный тандем в Россию, или нам, удерживая цены, предложат старый бензиновый 1,5-литровый турбомотор, агрегатированный с 6-ступенчатыми «механикой» и «роботом». К слову о ценах, на родине за рестайлинговый SUV дилеры просят 1,2 млн. рублей по нынешнему курсу. Но у нас он бы стоил дороже, ведь в прайсе не учитывается растаможка.
Но, как говорится, будем надеяться на лучшее. Тем более, что интерьер новинки не оставит равнодушным самого придирчивого скептика. Понятно, что все решения заимствованы у премиальных брендов, в первую очередь немецких, но кто, включая японцев и корейцев, не грешит сегодня этим?
Кожа, качественный пластик в отделке при общей минималистичной элегантности создают в салоне ощущение действительно богатого комфорта, простора, уюта. И функциональности. Чего стоят одни только три дисплея: футуристический размером 12,3 дюйма на приборной панели, 10-дюймовый центральный, «парящий» над торпедо, и сенсорный 8-дюймовый климатической установки! При этом вся консоль не выглядит перегруженной и не пугает обилием кнопок, клавиш, крутилок. Честно говоря, очень круто и неожиданно для китайского автопрома.
Ну, и та самая вишенка на торте — 7-местный салон. Нет, автомобиль будет предлагаться и в 5-местном варианте, однако исследования ряда автопроизводителей говорят, что именно за более просторными версиями SUV (особенно в сегменте среднеразмерных и больших кроссоверов и внедорожников) — будущее. А уж в Китае, с его любовью к long-версиям всего и вся, включая автомобили — тем более.
И остается только пожалеть, что Chery, верная своим традициям, и этот SUV будет выпускать только в переднеприводной верссии.