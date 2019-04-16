Шанхай-2019: Lexus представил первый в своей истории минивэн

Построен новейший Lexus LM на той же тележке, что и «тойотовский» донор. Только тут больше премиальных опций, роскошнее салон и, конечно, заветный значок «вау, Лексус».
Не обманули таки японцы, выкатив на Шанхайском автосалоне первый в своей истории минивэн. Люксовый «бус» стал более дорогим копипастом известной нам Toyota Alphard.
На выбор будущих владельцев — пара вариаций. А это LM 300h и LM 350. Гибрид построен на основе бензинового мотора объемом 2,5 литра и двух электродвижков, а топовым стал нестареющий 3,5-литровый V6.
Приедет ли новинка в Россию — большой вопрос. Сегмент минивэнов у нас популярностью не пользуется. А вот на китайском рынке она появится уже через несколько месяцев.
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