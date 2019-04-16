Шанхай-2019: Lexus представил первый в своей истории минивэн

На выбор будущих владельцев — пара вариаций. А это LM 300h и LM 350. Гибрид построен на основе бензинового мотора объемом 2,5 литра и двух электродвижков, а топовым стал нестареющий 3,5-литровый V6.

Приедет ли новинка в Россию — большой вопрос. Сегмент минивэнов у нас популярностью не пользуется. А вот на китайском рынке она появится уже через несколько месяцев.