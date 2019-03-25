Женские игры, или гонки с полицией: тест-драйв нового Lexus LS 500

Вы удивитесь, но фраза «роскошь в движении» — теперь и про Lexus. Причем флагманский седан LS 500 одинаково комфортабелен, как для водителя, так и для того, кого он перевозит. Да, и не только в багажнике. Но не бывает добра без худа. Впрочем, судите сами.
«Вау, Лексус!» — поговорка, до сих пор оживляющая бабочек в животе у представительниц прекрасной половины. Даже несмотря на то, что речь, как в нашем случае, идет о машине ценой под 8 000 000 рублей. Стоит ли она этих денег?
Особенно если учесть наличие столь обязательных функций, как протекающий багажник и крайне сумасбродный интерфейс мультимедийного комплекса.
Впрочем, эти и другие огрехи «Лексусу» можно простить за правильно подобранный коктейль эстетики с эргономикой, умение четырех сотен «жеребцов» подчиняться 10-скоростному «автомату» и амбиции, позволяющие безнаказанно противостоять в потоке полицейским автомобилям.