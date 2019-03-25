Женские игры, или гонки с полицией: тест-драйв нового Lexus LS 500

«Вау, Лексус!» — поговорка, до сих пор оживляющая бабочек в животе у представительниц прекрасной половины. Даже несмотря на то, что речь, как в нашем случае, идет о машине ценой под 8 000 000 рублей. Стоит ли она этих денег?

Особенно если учесть наличие столь обязательных функций, как протекающий багажник и крайне сумасбродный интерфейс мультимедийного комплекса.