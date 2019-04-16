Шанхай-2019: Volkswagen представил кроссовер Teramont в кузове купе

На Шанхайском автосалоне состоялась премьера кроссовера Volkswagen Teramont с литерой Х. Новинка получила купеобразный кузов и сильно похудела.
Вячеслав Василенко

Вот что значит дань трендам! Теперь и немцы ударились в метаморфозы с кроссоверами, укоротив свой флагманский семиместный SUV на 13 с лишним сантиметров. Теперь «Терамонт» берет не больше пяти человек на борт, а крыша гладит по макушкам задних пассажиров. Удобно? Не факт! Зато красиво и модно,

Автомобиль обзавелся новой пятой дверью, иными задними крыльями, бампером и оптикой. В салоне появились посвежевшие материалы отделки и парочка новых опций. А вот по части техники изменений никаких.

Помимо купе-кроссовера Teramont X, немцы представили в Шанхае электрический паркетник Volkswagen ID. Roomz, козыряющий неординарным дизайном и системой автопилотирования.

кроссоверы, автосалоны
16 апреля 2019
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