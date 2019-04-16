Шанхай-2019: Volkswagen представил кроссовер Teramont в кузове купе

Вот что значит дань трендам! Теперь и немцы ударились в метаморфозы с кроссоверами, укоротив свой флагманский семиместный SUV на 13 с лишним сантиметров. Теперь «Терамонт» берет не больше пяти человек на борт, а крыша гладит по макушкам задних пассажиров. Удобно? Не факт! Зато красиво и модно,