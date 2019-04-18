Японцы официально представили новый Subaru Outback

Новый Outback создан на глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), в конструкции которой использованы сверхвысокопрочные стали. В результате жесткость передней подвески и кузова на кручение увеличена на 70%, а жесткость заднего подрамника и кузова на изгиб — на 100%. В новом универсале улучшена шумоизоляция, максимальный объем багажника увеличился до 2100 л, дорожный просвет составил 221 мм.

Впервые за десять лет Subaru Outback получил мотор с турбонаддувом. Речь идет о 2,4-литровом агрегате мощностью 264 л. с. Кроме того, в силовую линейку входит 184-сильный атмосферный двигатель объемом 2,5 л. Все автомобили оборудованы вариатором и системой полного привода.

Салон новой модели укомплектован вертикальным 11,6-дюймовым планшетом мультимедийной системы. Стандартное оснащение включает комплекс систем безопасности Eyesight, куда кроме всего прочего входит адаптивный круиз-контроль.

В списке опций присуствуют LED-фары, система удержания в полосе, точка доступа WiFi, аудиокомплекс Harman Kardon с 12 динамиками, вентиляция сидений, камера переднего вида со 180-градиусным обзором.