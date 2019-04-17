Тест-драйв Chevrolet Tahoe: вечная классика или «музейный» экспонат

Четвертое «перерождение» Chevrolet Tahoe, не смотря на его «классический» имидж, очень даже к лицу: острые грани, прямые углы, огромный «гриль» решетки радиатора и тонна хрома по кузову. Резкие росчерки дизайнерского пера, без единого намека на толерастию и глобализацию. Перед нами — хозяин дорог и гордость автопрома Нового Света. Такими и должны быть американские автомобили: самобытными и узнаваемыми за 100 километров. Это вам не массовые компактные кроссоверы на потребу толпы, тут размер иной: больше пяти метров в длину и более двух в ширину!

Не раскрыв, а распахнув, и не дверь, а полноценную «воротину», через услужливо откинутый порог, открывается путь в салон «крейсера»: в настоящие американские машины не садятся и не протискиваются, а заходят! Даже национальный американский живот втягивать не придется — сюда боком и слон проскользнет, не прижимая ушей. Огромное кресло, подлокотник, размером с московскую «однушку» — само-собой разумеющаяся часть хрестоматийного интерьера.