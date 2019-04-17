Тест-драйв Chevrolet Tahoe: вечная классика или «музейный» экспонат

Фото: АвтоВзгляд
Платные парковки, автобусные полосы, автобан для пешеходов и тропинка для автомобилей, бензин по 50 рублей и каршеринг — вот современная российская реальность. Есть ли место в ней автомобилю, который сжигает 30 литров бензина на каждую сотню в городе и занимает, при определенной сноровке, четыре парковочных места? Ответ на этот вопрос дает Chevrolet Tahoe — один из последних «магикан» племени больших американских автомобилей с большим американским мотором.
Евгений Васин

Четвертое «перерождение» Chevrolet Tahoe, не смотря на его «классический» имидж, очень даже к лицу: острые грани, прямые углы, огромный «гриль» решетки радиатора и тонна хрома по кузову. Резкие росчерки дизайнерского пера, без единого намека на толерастию и глобализацию. Перед нами — хозяин дорог и гордость автопрома Нового Света. Такими и должны быть американские автомобили: самобытными и узнаваемыми за 100 километров. Это вам не массовые компактные кроссоверы на потребу толпы, тут размер иной: больше пяти метров в длину и более двух в ширину!

Не раскрыв, а распахнув, и не дверь, а полноценную «воротину», через услужливо откинутый порог, открывается путь в салон «крейсера»: в настоящие американские машины не садятся и не протискиваются, а заходят! Даже национальный американский живот втягивать не придется — сюда боком и слон проскользнет, не прижимая ушей. Огромное кресло, подлокотник, размером с московскую «однушку» — само-собой разумеющаяся часть хрестоматийного интерьера.

Принято считать, что салон американского универсала обязан походить на дворец с холлами и внутренним двориком, фонтанами и туалетом на каждом этаже. Это не так: внутри Tahoe уютно, но не так просторно, как может показаться снаружи. Хотя задние пассажиры могут запросто поспорить с этим утверждением: «галерка» поражает воображение объемом свободного пространства. В комплектации LTZ диван заменен двумя роскошными креслами, которые добавляют внутреннему убранству шарма, но не удобства. И даже третий ряд сидений выглядит полноценным. Правда, при их наличии о багажнике можно забыть.

Chevrolet Tahoe — истинная классика, фетиш всех ценителей и поклонников американских автомобилей прошлого века. Миллениал просто не в состоянии оценить по достоинству эту фирменную сине-зеленую подсветку, аналоговые приборы, старомодную графику крошечного экрана и трудности с подключением смартфона. Уж слишком разные ценности у «старичков» и «хипстоты».

Зато послушайте как оживает 6,2-литровый бензиновый мотор! В этот момент ты понимаешь, что приобретение такой машины можно оправдать уже одним этим звуком: ничто в автомобильном мире так не ласкает слух, как брутальное пробуждение V8.

Выбравшись из тесных дворов, Tahoe покажет, на что он способен: 409 л. с. и 610 Нм крутящего момента это серьезно. Ощущения при старте — как на «КамАЗе» с движком от истребителя: пару секунд на подготовку, раскатистый гул, а потом сразу — вторая космическая скорость. В теории автомобиль может быть оснащен и младшим, 5,3-литровым двигателем, но россияне требуют «полного погружения». Мол, прицеп тянуть неудобно. Сколько у нас, оказывается, любителей прицепов! Тормоза, к слову, остались прежними, как и на модели-предшественнице. Водитель «Тахо» должен «по-грузовому» выжимать педаль заранее, чтобы 2,5-тонная глыба не «причалила» в корму соседа по потоку.

Другая беда «большого парня» — расход топлива внутри московских колец. Когда циферки на приборной панели наконец-то «устаканились», ее экран грустно засвидетельствовал: средний расход — 30 литров на «сотню». И пусть автомобиль не гнушается 92-го бензина, в месяц набежит внушительная цифра. А в год? Добавляем налог, умножаем на «роскошь» и получаем безрадостный итог: «Тахо» — это очень не дешево.

Город — это не про него, не смотря на впечатляющую маневренность. Двухкамерный холодильник по законам физики чисто технически не сможет протиснуться в «хрущевку». По-настоящему Chevy Tahoe хорош на трассе, где полосы пошире, да расстояния между автомобилями побольше. Система автоматического отключения цилиндров позволяет ехать в ровном ритме всего на четырех «горшках», поэтому расход топлива по шоссе падает до смешных 10 литров. Мягкая подвеска нивелирует все дорожные пакости. На «Тахо» можно ехать прямо, не объезжать и не притормаживать перед ямами — все «проглотит». Кстати, новая генерация порадует уровнем шумоизоляции: столь тихими американские машины были только у «топовых» исполнителей.

На бездорожье ему, безусловно, делать нечего. Если, конечно, нет желания побегать за трактором. Однако, представить себе более комфортный чем Tahoe автомобиль для дальней поездки действительно сложно. Сотни километров становятся просто циферками на одометре, а россиянин начинает понимать американца. К сожалению, позволить себе такое удовольствие в полном объеме дорогого стоит. Ценники на четвертое поколение Chevrolet Tahoe стартуют с отметки в 4 490 000 рублей, а самая богатая комплектация обойдется в 4 990 000. В этом же ценовом диапазоне представлены не менее харизматичные (хотя и по-своему) товарищи: Toyota Land Cruiser 200, AUDI Q7, BMW X5 и даже Cadillac Escalade. Понимаете, почему на дорогах так мало «Тахо»?

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17 апреля 2019
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