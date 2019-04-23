В России стартуют продажи горячего хетчбэка Hyundai i30 N

Это первая модель бренда N от Hyundai. Купить ее можно будет только в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Казани, где по мнению представителей «Хендэ» сконцентрирована спортивная аудитория.

Фирменный голубой цвет кузова с перламутровым отливом, полностью диодная оптика, «дерзкий» обвес, 19-дюймовые колесные диски — вот, как выглядит спорткар на каждый день. Да-да, именно так его называют сами корейцы. А для того, чтобы выкатиться на трек, пригодятся электроуправляемая подвеска, электроусилитель руля со спортивными настройками, лонч-контроль и дифференциал повышенного трения. Разумеется, и более эффективные тормозные механизмы.