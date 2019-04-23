В России стартуют продажи горячего хетчбэка Hyundai i30 N

В России состоялась премьера спортивного суббренда N от компании Hyundai. Первой «разгоряченной» ласточкой стал хетчбэк i30 N, чьи продажи начнутся в мае. «Подогретый» автомобиль чешской сборки попросит за себя 2 200 000 рублей.
Это первая модель бренда N от Hyundai. Купить ее можно будет только в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Краснодаре и Казани, где по мнению представителей «Хендэ» сконцентрирована спортивная аудитория.
Фирменный голубой цвет кузова с перламутровым отливом, полностью диодная оптика, «дерзкий» обвес, 19-дюймовые колесные диски — вот, как выглядит спорткар на каждый день. Да-да, именно так его называют сами корейцы. А для того, чтобы выкатиться на трек, пригодятся электроуправляемая подвеска, электроусилитель руля со спортивными настройками, лонч-контроль и дифференциал повышенного трения. Разумеется, и более эффективные тормозные механизмы.
Угрожать соперникам по потоку поможет синтезированный выхлоп, а еще один из двух бензиновых движков — 249 или 275 л. с. мощности. Коробка передач — безальтернативная «механика» о шести скоростях. Вот уж действительно — болид! Особенно, если взглянуть на подспортивленные кресла, подрулевые лепестки и распорки под капотом и в багажном отсеке. За безопасность же отвечают семь «эйрбэгов».
Ценник на Hyundai i30 N, как уже было сказано, составляет 2 200 000 рублей. Впрочем, машину можно нашпиговать плюшками и до 2 350 000 рублей. А то и больше… Но много ли найдется в России ценителей корейского спорта за такие деньги? Узнаем по итогам продаж ближе к концу года.