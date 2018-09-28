Не овощной салат: тест-драйв обновленного Range Rover Sport SVR

Грузовик легкового поведения с угрожающей шильдой SVR — не просто самый быстрый Range Rover на планете.., это ракета, способная подорвать имидж целой россыпи овощных «пузотерок-зажигалок», а заодно и их владельцев. Причем ракета ежедневного использования. Вопреки слухам, распространенным то ли хейтерами, то ли скептиками, что в принципе одно и то же, «тяжелоатлет» не вынуждает заезжать на «заправку» после двух светофорных спуртов.

Спортивный «Ренж» вполне себе укладывается в «двадцатку» даже при постоянно активированном режиме Dynamic. Ласкающий массаж педали газа поможет сбросить еще пару литров, а прилипшая к полу «тапка» — наоборот, добавить.

В целом, совершать каждодневные вояжи на этой машине может позволить себе даже тот, кто ради нее продал на «Авито» почку вместе с селезенкой. Главное — не забыть зарегистрировать ее на земле обетованной у Рамзана Кадырова, не разоряющего свой народ бешеным транспортным налогом.