Не овощной салат: тест-драйв обновленного Range Rover Sport SVR

Услышав в ночи, как отстреливает выхлоп Range Rover Sport SVR, можно подумать, что началась война. Я серьезно: это тот самый случай, когда соседи возненавидят вас не только за то, что ваша «тачка» слишком дорого стоит, но еще и за то, как она гремит. Впрочем, пусть завидуют молча.
Грузовик легкового поведения с угрожающей шильдой SVR — не просто самый быстрый Range Rover на планете.., это ракета, способная подорвать имидж целой россыпи овощных «пузотерок-зажигалок», а заодно и их владельцев. Причем ракета ежедневного использования. Вопреки слухам, распространенным то ли хейтерами, то ли скептиками, что в принципе одно и то же, «тяжелоатлет» не вынуждает заезжать на «заправку» после двух светофорных спуртов.
Спортивный «Ренж» вполне себе укладывается в «двадцатку» даже при постоянно активированном режиме Dynamic. Ласкающий массаж педали газа поможет сбросить еще пару литров, а прилипшая к полу «тапка» — наоборот, добавить.
В целом, совершать каждодневные вояжи на этой машине может позволить себе даже тот, кто ради нее продал на «Авито» почку вместе с селезенкой. Главное — не забыть зарегистрировать ее на земле обетованной у Рамзана Кадырова, не разоряющего свой народ бешеным транспортным налогом.
То, что дарит Range Rover Sport SVR своему хозяину, порой не может дать ни жена, ни любовница, ни обе две одновременно. И дело тут не только в оргазме и их количестве: азарт, задор, адреналин — вот какие эмоции каждый Божий раз порождает у водителя этот автомобиль.
Аристократы, выбравшие более приземленные версии Range Rover, почетно провожают SVR взглядом — воздухозаборники на крыльях, здоровенные диффузоры охлаждения тормозов с не менее огромными суппортами обжигающего красного цвета, массивные бамперы и вездесущий карбон не останутся незамеченными даже ночью.
Карбоновое царство и в салоне. Его разбавляет роскошная кремовая кожа, рояльный лак и алюминий. Центральная консоль напоминает собой приоткрытый ноутбук с приятным «тачевым» интерфейсом и оригинальной анимацией. Для поклонников ретро альтернативой сенсорным клавишам — традиционные «пушевые».
Комбинированные кресла с шикарной боковой поддержкой упруги настолько, что им позавидует любая силиконовая красотка. А мощная акустика от Meridian выбьет из ушей не только пробки, но и кусочки мозга.
Впрочем, басом аудиосистемы все равно не заглушить раскатистый рокот могучего V8, получившего дополнительный заряд бодрости — отныне наддувный 5-литровый мотор выдает не 550, а почти 576 лошадиных сил! От этих цифр мужчины испытывают гордость, а женщины — страх. Бывает, конечно, что страх ощущают и те, и другие — когда женщина за рулем.
Ведь найти общий язык с этим монстром может только твердо уверенный в себе человек. И твердость в данном случае не измеряется количеством уколов ботокса или приседаний на, либо при фитнес-тренере.
Главное в отношениях с Range Rover SVR — доминирование. Драйвер обязан покорить эту машину жесткой хваткой и умением всегда и полностью контролировать ее поведение. И тогда взамен она покорит водительское сердце.
Джойстик скорострельного восьмиступенчатого «автомата» — в Sport, подрулевой лепесток — в плюс, газ — до отказа, и при старте с места у соседних автомобилей затрясутся стекла и сработают сигнализации. «Британец» провоцирует на очень быструю и громкую езду. Прокачать спидометр трехтонного «богатыря» сильно за 200 км/ч, выходя на вторую «сотню» через 4,5 секунды — плевое дело.
Ювелирные настройки рулевого управления и шасси позволяют дерзко вваливаться в повороты, срезая углы и проглатывая неровности. Отдельного «лайка» заслуживает система полного привода с автоматической электронной блокировкой заднего дифференциала.
При этом все маневры SVR совершает без малейшего дискомфорта для пассажиров. Главное — не позволять обитателям салона пренебрегать ремнями безопасности. Если, конечно, они не мечтают по окончании поездки превратиться в салат. Причем самый дорогой в мире — за 9 000 000 рублей.